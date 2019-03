Ciclismo, Vincenzo Nibali si allena per migliorare a cronometro: in galleria del vento con Rohan Dennis

Vincenzo Nibali sta già preparando il Giro d’Italia, lo Squalo vuole essere assoluto protagonista sulle nostre strade e non ha mai nascosto il desiderio di voler vincere la Corsa Rosa per la terza volta in carriera. Il siciliano, reduce dal positivo debutto stagionale all’UAE Tour, è ritornato a casa e ora inizierà un allenamento specifico per migliorare le proprie prestazioni a cronometro, proprio in vista del Giro dove sono in programma ben tre prove contro il tempo.

Enzo frequenterà una galleria del vento con il suo compagno di squadra Rohan Dennis, Campione del Mondo in carica a cronometro. Insieme all’australiano si concentrerà sulla posizione in bicicletta e su come poter migliorare la propria pedalata, a Cycling Weekly ha dichiarato che le prove contro il tempo saranno molto importanti al Giro e che è sempre andato bene ma deve lavorarci per migliorare. Ricordiamo che alla Corsa Rosa sono previsti ben 58,5 chilometri complessivi in questa specialità e dunque bisognerà farsi trovare ben preparati anche perché Nibali dovrà fronteggiare abili cronomen come Tom Dumoulin e Primoz Roglic, reduce dal trionfo proprio all’UAE Tour.

Foto: Pier Colombo