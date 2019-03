Ciclismo, Ranking UCI: Alejandro Valverde al comando, Elia Viviani diventa quinto. Italia quarta tra le Nazioni

Settimana di cambiamenti nel ranking UCI, la classifica mondiale stilata dall’Unione Ciclistica Internazionale. Lo spagnolo Alejandro Valverde si conferma al comando con 3896 punti, il Campione del Mondo ora vanta ben 719 lunghezze di vantaggio sul britannico Simon Yates (3177), vincitore dell’ultima Vuelta di Spagna che difende la posizione d’onore nei confronti dello slovacco Peter Sagan (3025).

Il nostro Elia Viviani, nonostante i successi ottenuti all’UAE Tour, perde una posizione: il veneto è infatti scivolato in quinta piazza (2914), sorpassato dal belga Greg Van Avermaet. Lo sloveno Primoz Roglic, grazie al trionfo nella classifica generale dell’UAE Tour, è entrato prepotentemente in top ten e ora è ottavo subito alle spalle dell’olandese Tom Dumoulin (+1) e del francese Julian Alaphilippe (-2). Il britannico Geraint Thomas, vincitore dell’ultimo Tour de France, è ora nono e precede il francese Thibaut Pinot.

Il secondo miglior italiano in graduatoria è Domenico Pozzovivo (25esimo), poi in top 50 troviamo anche Sonny Colbrelli (32esimo), Gianni Moscon (39esimo, -3) e Vincenzo Nibali (46esimo) mentre Fabio Aru è ormai sprofondato oltre la 200esima posizione (205). Non ci sono invece variazioni nella classifica per Nazioni guidata dal Belgio davanti a Francia, Spagna, Italia e Olanda.

RANKING UCI (TOP 10):

1. Alejandro Valverde (Spagna) 3896

2. Simon Yates (Gran Bretagna) 3177

3. Peter Sagan (Slovacchia) 3025

4. Greg Van Avermaet (Belgio) 2959,47

5. Elia Viviani (Italia) 2914

6. Tom Dumoulin (Paesi Bassi) 2809

7. Julian Alaphilippe (Francia) 2762,95

8. Primoz Roglic (Slovenia) 2732,71

9. Geraint Thomas (Gran Bretagna) 2587,25

10. Thibaut Pinot (Francia) 2504

RANKING UCI – ITALIANI (TOP 100+ARU):

5. Elia Viviani 2914

25. Domenico Pozzovivo 1627

32. Sonny Colbrelli 1422,8

39. Gianni Moscon 1306,82

46. Vincenzo Nibali 1149,86

55. Matteo Trentin 1050,33

59. Diego Ulissi 1012

61. Andrea Pasqualon 966

65. Damiano Caruso 946

78. Enrico Gasparotto 832

93. Davide Formolo 732

205. Fabio Aru 370

RANKING UCI – CLASSIFICA A SQUADRE (TOP TEN):

1. Belgio 14123,36

2. Francia 13045,95

3. Spagna 11767,06

4. Italia 11448,81

5. Paesi Bassi 11161,36

6. Gran Bretagna 10588,05

7. Colombia 8722,15

8. Australia 8283,85

9. Germania 7212,57

10. Slovenia 6659,26

Foto: Pier Colombo