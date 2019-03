«Sono qui per cercare la migliore condizione oltre che buone risposte in vista delle prossime gare». Queste erano state le parole di Vincenzo Nibali alla conferenza stampa di presentazione dello UAE Tour 2019, corsa a tappe che si è conclusa ieri negli Emirati Arabi e che ha visto l’esordio stagionale del corridore della Bahrain Merida. Missione sicuramente compiuta per il fuoriclasse azzurro, che si presentava all’appuntamento dopo il grande lavoro di preparazione svolto a Tenerife con la squadra. Il 34enne siciliano ha affrontato le sette tappe in programma con l’intento di riprendere confidenza con l’andatura della corsa, senza nessun tipo di ambizione legata alla classifica finale.

Il risultato più incoraggiante per la stagione di Nibali è stato forse il terzo posto ottenuto nella cronometro a squadra inaugurale. La Bahrain Merida ha lavorato parecchio per migliorare in questa tipologia di gare e l’inizio sembra decisamente incoraggiante. Sicuramente l’arrivo dell’australiano Rohan Dennis, autentico specialista nelle prove contro il tempo, sarà di grande aiuto per il corridore siciliano e aiuterà l’intera formazione a compiere un ulteriore salto di qualità da questo punto di vista. Ha poi colpito la disponibilità da parte di Nibali nel mettersi a disposizione della squadra e nel lavorare per gli altri compagni, come nel caso della quarta frazione. Lo stare in testa al gruppo ed il provare ad impostare un’andatura sostenuta sono state senza dubbio ottime occasioni per testare la condizione.

Esaminando invece l’ordine d’arrivo delle due tappe più impegnative dal punto di vista altimetrico salta subito all’occhio un significativo miglioramento tra la prima e la seconda. Nella terza frazione infatti il corridore nostrano ha chiuso 25°, staccato di 1’17” dallo spagnolo Alejandro Valverde sull’arrivo in salita di Jebel Hafeet. Sul traguardo di Jebel Jais invece, in programma nella sesta giornata, l’azzurro ha terminato al 21° posto a soli 30” dallo sloveno Primoz Roglic. Il fuoriclasse italiano tornerà in scena alla Strade Bianche nel prossimo fine settimana, prima di prendere il via alla Tirreno-Adriatico e proseguire il proprio avvicinamento ai grandi appuntamenti stagionali.

Foto: Pier Colombo