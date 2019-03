Ciclismo, tolta la licenza al Team PPCC! Motivo? Ci sono pornoattori e modelle hard in squadra

Episodio incredibile nel mondo del ciclismo. La Federazione Britannica ha infatti deciso di revocare la licenza che aveva concesso dal Team PPCC fin dal 2016. Il motivo? Violazione dell’articolo 1.1.089 del regolamento UCI perché la presenza di questa squadra nuocerebbe all’immagine del ciclismo.

Il team è composto da ciclisti e cicliste che nella vita lavorano nel mondo del porno e dunque il “Porn pedallers cycling club” (questo il significato della sigla PPCC) non è ben gradito. La formazione fondata da Chris Ratcliff, che negli ultimi anni aveva attirato l’attenzione anche di grandi campioni tra cui Geraint Thomas e Chris Hoy come riporta tuttobiciweb, non potrà più partecipare alle gare. Il fatto che la PPCC si sia adoperata per una raccolta fondi a favore di un’associazione impegnata nella lotta all’Hiv non è bastata per convincere l’inflessibile British Cycling.

Foto: Valerio Origo