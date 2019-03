Ciclismo su pista, i quartetti azzurri testano la posizione aerodinamica in galleria del vento. Lavori di miglioramento in ottica Tokyo 2020

La Nazionale italiana di ciclismo su pista ha svolto due giorni di test nella Galleria del Vento di Orbassano. I quartetti azzurri dell’inseguimento a squadre si sono messi in azione per testare la posizione aerodinamica e ottimizzarla in vista delle prossime gare. Questa componente assume infatti un ruolo sempre più fondamentale nei grandi appuntamenti, in cui anche delle minime differenze possono incidere nella lotta per le medaglie.

Gli azzurri presenti sono stati Francesco Lamon, Liam Bertazzo, Simone Consonni, Filippo Ganna, Michele Scartezzini e Davide Plebani in ambito maschile, mentre al femminile sono state impegnate Letizia Paternoster, Elisa Balsamo, Martina Alzini, Vittoria Guazzini, Marta Cavalli e Maria Giulia Confalonieri. Tutti questi atleti fanno parte dei possibili candidati per occupare un posto nel quartetto titolare. I tecnici che hanno guidato il lavoro sono stati invece Davide Cassani, Marco Villa ed Edoardo Salvoldi.

Questi test fanno parte del percorso di preparazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, in cui il CONI supporta la Federazione Ciclistica Italiana sotto il profilo tecnico-scientifico. L’obiettivo è quello di migliorarsi costantemente da qui alla rassegna a cinque cerchi, in cui, come dimostrato negli ultimi Mondiali, servirà fare un ulteriore passo in avanti per riuscire a lottare con le migliori nazioni del mondo.

alessandro.farina@oasport.it

Foto: Twitter Fci