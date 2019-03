Calendario ciclismo 2019: tutte le gare sui canali Rai e su Eurosport, tra Grandi Giri e Classiche. Dove si vedranno le corse?

Oggi Rai Pubblicità ha comunicato il calendario delle gare ciclistiche che verranno trasmesse sui canali Rai, la trattativa con RCS Sport dovrebbe avere dato i suoi frutti e dunque Giro d’Italia, Strade Bianche, Tirreno-Adriatico, Milano-Sanremo dovrebbe avere la meritata copertura sui canali del network pubblico insieme al Tour de France e alle altre Classiche Monumento. Eurosport si conferma invece la casa del ciclismo e proporrà per tutti gli abbonamenti un pacchetto vastissimo di corse nell’arco dell’intera stagione.

CALENDARIO GARE CICLISTICHE SULLA RAI:

– 9 marzo: Strade Bianche, Rai 2, 14.00-16.20 (diretta)

– 10 marzo: Gp Larciano, RaiSport, 15.00-16.30 (diretta)

– 10-17 marzo: Parigi-Nizza, RaiSport (differita)

– 13-19 marzo: Tirreno Adriatico, RaiSport e Rai 2, 13.45-16.45 (diretta)

– 23 marzo: Milano-Sanremo, RaiSport e Rai 2, 12.00-18.00 (diretta)

– 24 marzo: Trofeo Binda femminile, RaiSport, 14.30-16.00 (diretta)

– 27-31 marzo: Settimana Coppi&Bartali, RaiSport (differita)

– 7 aprile: Ronde van Vlaanderen, RaiSport, 12.00-17.10 (diretta)

– 14 aprile: Parigi-Roubaix, RaiSport, 11.10-17.10 (diretta)

– 21 aprile: Amstel Gold Race, RaiSport e Rai 2, 12.00-17.30 (diretta)

– 22-26 aprile: Tour of the Alps, RaiSport, 14.00-16.15 (diretta)

– 23-28 aprile: Tour of Croatia, RaiSport (diretta e differita)

– 28 aprile: Liègi Bastogne Liègi, RaiSport, 14.00-17.10 (diretta)

– 28 aprile: Giro dell’Appennino, RaiSport (differita)

– 1 maggio: Eschborn Frankfurt, RaiSport, 14.00-16.15 (diretta)

– 11 maggio-2 giugno: Giro d’Italia, RaiSport e Rai 2 (diretta)

– 9-16 giugno: Critérium del Delfinato, RaiSport (diretta e differita)

– 13-23 giugno: Giro d’Italia under 23, RaiSport (differita)

– 30 giugno: Campionato italiano élite, Rai 2, 15.30-17.15 (diretta)

– 5-14 luglio: Giro d’Italia femminile, RaiSport (differita)

– 6-28 luglio: Tour de France, RaiSport e Rai 2 (diretta)

– 23-28 luglio: Adriatica Ionica Race, RaiSport (differita)

– 1 agosto: Clásica San Sebastián, Rai 2, 14.50-17.15 (diretta)

– 11 agosto: Campionato europeo élite, RaiSport, 15.00-16.30 (diretta)

– 25 agosto: EuroEyes Hamburg, RaiSport e Rai 2, 13.00-17.15 (diretta)

– 14 settembre: Coppa Agostoni, RaiSport 15.00-16.30 (diretta)

– 15 settembre: Coppa Bernocchi, RaiSport 15.00-16.30 (diretta)

– 17-18 settembre: Giro della Toscana, RaiSport (diretta e differita)

– 19 settembre: Coppa Sabatini, RaiSport 15.00-16.30 (diretta)

– 21 settembre: Memorial Marco Pantani, RaiSport (differita)

– 22 settembre: Trofeo Matteotti, RaiSport (differita)

– 22-29 settembre: Campionati del Mondo su strada, RaiSport (diretta)

– 5 ottobre: Giro dell’Emilia, RaiSport 15.00-16.30 (diretta)

– 6 ottobre: Gran Premio Beghelli, RaiSport 15.00-16.30 (diretta)

– 8 ottobre: Tre Valli Varesine, RaiSport e Rai 2, 14.00-17.15 (diretta)

– 9 ottobre: Milano-Torino, RaiSport 15.00-17.00 (diretta)

– 10 ottobre: Gran Piemonte, RaiSport 15.00-17.00 (diretta)

– 12 ottobre: Il Lombardia, Rai 2, 14.00-17.15 (diretta)

– 13 ottobre: Parigi-Tours, RaiSport (non indicato se diretta o differita)

CALENDARIO GARE CICLISTICHE SU EUROSPORT:

Marzo

3/3 – Kuurne-Bruxelles-Kuurne 1.HC

5/3 – GP Samyn 1.1

9/3 – Strade Bianche 1.UWT

10-17/3 – Parigi-Nizza 2.UWT

13-19/3 – Tirreno-Adriatico 2.UWT

20/3 – Nokere Koerse 1.HC

22/3 – Bredene Koksijde Classic 1.HC

23/3 – Milano-Sanremo 1.UWT

24/3 – GP Denain 1.HC

25-31/3 – Volta a Catalunya WT 2.UWT

27/3 – Driedaagse Brugge-De Panne 1.UWT

30/3 – GP Miguel Indurain 1.1

31/3 – Gand-Wevelgem 1.UWT

Aprile

1/4 – Dwaars door Vlaanderen – Attraverso le Fiandre 1.UWT

7/4 – Ronde van Vlaanderen – Giro delle Fiandre 1.UWT

8-13/4 – Vuelta al Paìs Vasco 2.UWT

10/4 – Schelderprijs 1.HC

14/4 – Parigi-Roubaix 1.UWT

16-21/4 – Giro di Turchia 2.UWT

17/4 – Freccia del Brabante 1.HC

21/4 – Amstel Gold Race 1.UWT

22/4 – Tro Bro Leon 1.1

22-26/4 – Tour of the Alps 2.HC

24/4 – Freccia Vallone 1.UWT

28/4 – Liegi Bastogne Liegi 1.UWT

30/4 – 5/5 – Giro di Romandia 2.UWT

Maggio

1/5 – GP Francoforte 1.UWT

2-5/5 – Tour of Yorkshire 2.HC

11/5 – 2/6 – GIRO D’ITALIA 2.UWT

12-18/5 – Tour of California 2.UWT

14-19/5 – Quattro giorni di Dunkerque 2.HC

24-26/5 – Tour de l’Ain 2.1

Giugno

9-16/6 – Giro del Delfinato 2.UWT

12-16/6 – Giro del Belgio 2.HC

19-26/6 – Tour of Slovenia 2.1

20-23/6 – Ruta de Occitania 2.1

21/6 – Dwars door het Hageland 1.1

22/6 – Heistse Pijl 1.1

25/6 – Halle-Ingooiem 1.1

Luglio

6-12/7 – Tour of Austria 2.1

6-28/7 – TOUR DE FRANCE 2.UWT

27-31/7 – Giro di Vallonia 2.HC

Agosto

3/8 – Classica di San Sebastian 1.UWT

3-9/8 – Giro di Polonia 2.UWT

4/8 – Prudential Ride London 1.UWT

12-18/8 – BinckBanck Tour 2.UWT

12-18/8 – Tour of Utah 2.HC

15-25/8 – Tour de l’Avenir 2.Ncup

24/8 – 15/9 – VUELTA A ESPANA 2.UWT

25/8 – Classica di Amburgo 1.UWT

29-1/8 – Giro di Germania 2.HC

Settembre

1/9 – HP Jef Scherens 1.1

7/9 – Bruxelles Classics 1.HC

8/9 – GP Fourmies 1.HC

8-15/9 – Tour of Britain 2.HC

13/9 – GP Quebec 1.UWT

14/9 – Coppa Agostoni 1.1

15/9 – GP Montreal 1.UWT

15/9 – Coppa Bernocchi 1.1

17/9 – Giro della Toscana 2.1

18/9 – GP di Vallonia 1.1

19/9 – Coppa Sabatini 1.1

21/9 – CP Impanis Van Petegem – Primus Classic 1.HC

22/9 – Trofeo Matteotti 1.1

22-29/9 – MONDIALI YORKSHIRE 2019 WC

Ottobre

5/10 – Giro dell’Emilia 1.HC

6/10 – GP Beghelli 1.HC

6/10 – Giro della Vandea 1.1

8/10 – Binche Chimai Binche 1.1

8/10 – Tre Valli Varesine 1.HC

9/10 – Milano-Torino 1.HC

10/10 – Gran Piemonte 1.HC

12/10 – Il Lombardia 1.UWT

13/10 – Parigi Tours 1.HC

16/10 – Putte-Kapellen 1.1

23-31/10 – Tour of Hainan 2.HC

Foto: Valerio Origo