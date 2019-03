Ciclismo su pista, Mondiali 2019: Simone Consonni ci prova nell’omnium, occhio alla madison femminile

Altra super giornata ai Mondiali di ciclismo su pista in corso di svolgimento a Pruszkow (Polonia). Dopo quella di ieri, dove l’Italia si è esaltata, con una medaglia d’oro, una d’argento e una di bronzo e soprattutto il trionfo eccezionale di Filippo Ganna nell’inseguimento individuale, oggi il tricolore va a caccia di altri allori.

Ci proverà sicuramente Simone Consonni nell’omnium. L’azzurro, portacolori della UAE Emirates, è bronzo iridato in carica proprio nella specialità olimpica. Vuol continuare ad ottenere risultati importanti per confermarsi come vice Elia Viviani: se per caso il campione a Cinque Cerchi dovesse saltare la manifestazione olimpica tra un anno ci sarà lui a sostituirlo. Si può andare sicuramente a medaglia, anche l’oro non è così lontano visto che non ci sono degli atleti che sono nettamente favoriti rispetto agli altri: pronostico apertissimo.

Altra specialità olimpica è quella dell’americana, la madison. Al femminile l’Italia è bronzo Mondiale in carica, schiererà molto probabilmente la coppia vista 12 mesi fa in quel di Apeldoorn, con Maria Giulia Confalonieri e Letizia Paternoster. Due interpreti eccezionali nella disciplina, con la 19enne trentina che ieri è apparsa davvero in ottima condizione nell’omnium: dovranno fare attenzione ovviamente a rivali agguerrite, a partire dall’Olanda, passando per USA e Gran Bretagna.

gianluca.bruno@oasport.it

Foto: Twitter UCI