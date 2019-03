Ciclismo su pista, Mondiali 2019: Letizia Paternoster settima nella Tempo Race, seconda a metà gara nell’omnium

Letizia Paternoster continua a brillare nell’omnium ai Mondiali di ciclismo su pista in quel di Pruszkow (Polonia). L’azzurra perde la leadership a metà gara (due prove su quattro disputate, stasera spazio ad eliminazione e corsa a punti), ma resta veramente in piena corsa per l’oro.

Una settima posizione nella Tempo Race che ha seguito la vittoria nello scratch vale la seconda piazza parziale. Al comando troviamo infatti la giapponese Yumi Kajihara, abile a trovare il giro di vantaggio e ad imporsi sulle quattro compagne di fuga (tutte comunque molto staccate in graduatoria dopo la prima prova). Ad anticipare, tra le grandi rivali, Letizia Paternoster è l’olandese Kirsten Wild, tra le favorite per l’oro.

Delineata dunque una classifica parziale: Kajihara con 70 punti ha due lunghezze di vantaggio su Paternoster, sei su Wild, dieci sull’australiana Annette Edmondson.

gianluca.bruno@oasport.it

Foto: By Tim Rademacher – Own work, CC BY-SA 4.0, Link