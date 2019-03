Ciclismo su pista, Mondiali 2019: Letizia Paternoster in testa nell’omnium, l’azzurra vince lo scratch

Terza giornata importantissima per l’Italia ai Mondiali di ciclismo su pista in quel di Pruszkow (Polonia). Si è aperto il programma pomeridiano con la prima prova per quanto riguarda l’omnium al femminile.

Subito show per Letizia Paternoster che con una super volata è riuscita ad imporsi nello scratch, portandosi al comando della classifica ad un quarto di gara. Quaranta punti in cassaforte per l’atleta tricolore. Battute l’australiana Annette Edmondson e la statunitense Jennifer Valente, mentre la vice campionessa in carica proprio della specialità, l’olandese Kirsten Wild, è solo quarta. Addirittura undicesima la britannica Katie Archibald.

Più tardi sarà la volta della tempo race, a concludere la prima metà di giornata.

Nel frattempo Italia molto bene anche nel chilometro da fermo al maschile: Francesco Lamon con una super seconda parte di gara si assesta in quarta piazza in 1:00.550 e può provare a giocarsi le medaglie in finale. Davanti il francese Quentin Lafargue con 59.845.

gianluca.bruno@oasport.it

Foto: By Tim Rademacher – Own work, CC BY-SA 4.0, Link