Ciclismo su pista, il palmares di Filippo Ganna: già 3 ori mondiali ed uno europeo in bacheca

Un dominio assoluto, sfiorando per due volte il Record del Mondo: Filippo Ganna è davvero devastante nell’inseguimento individuale e si conferma il padrone della disciplina. L’azzurro va a prendersi in quel di Pruszkow il terzo titolo iridato a livello individuale per quanto riguarda il ciclismo su pista. Un palmares che anno dopo anno va a rimpinguarsi: il piemontese è pronto a diventare l’atleta italiano più vincente nella disciplina.

Palmares Filippo Ganna

Europei su strada

Argento under 23 cronometro Plumelec 2016

Europei su pista

Oro inseguimento a squadre Glasgow 2018

Oro inseguimento individuale Berlino 2017

Argento inseguimento a squadre Berlino 2017

Argento inseguimento a squadre Yvelines 2016

Argento inseguimento individuale Yvelines 2016

Mondiali su pista

Oro inseguimento individuale Pruszkow 2019

Oro inseguimento individuale Londra 2016

Oro inseguimento individuale Apeldoorn 2018

Argento inseguimento a squadre Hong Kong 2017

Argento inseguimento individuale Hong Kong 2017

Bronzo inseguimento a squadre Apeldoorn 2018

Foto: Twitter Federciclismo