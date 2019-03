Ciclismo, Risultati Under 23: Gozzi, Rocchetta, Corradini e Zanoncello i dominatori delle volate!

Si è concluso il secondo week-end di gare ciclistiche riservate alla categoria Elite-Under 23. Cinque corse: una di livello nazionale (“26° Memorial Polese”) e altre quattro di livello regionale. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati.

Il bolognese Nicolò Gozzi regala al Team Casillo Maserati la prima vittoria del 2019. Braccia al cielo per il ventenne che si è imposto nella prima edizione del Trofeo B&P Recycling, nuova gara per Elite e Under 23 organizzata a San Daniele Po (Cremona). Il velocista della Casillo-Maserati ha preceduto nella volata a ranghi compatti Stefano Moro (Arvedi) e Luca Colnaghi (Team Colpack), dopo una corsa controllata brillantemente dagli uomini diretti dal D.S. Matteo Provini.

Il veronese Cristian Rocchetta trionfa nella volata della “57ª Coppa Belricetto”. Clima primaverile, 19 gradi e una giornata di sole splendida ad accompagnare lo svolgimento sul circuito lughese, seconda gara in programma del calendario ciclistico emiliano – romagnolo Elite/Under 23. Gruppo quasi sempre compatto trainato dagli uomini della General Store e dall’InEmiliaRomagna, squadra fortemente voluta dal commissario tecnico della nazionale Davide Cassani. Sul rettilineo d’arrivo è Cristian Rocchetta (General Store) che mette la propria ruota davanti a tutti per una manciata di centimetri. Completano il podio Alessio Brugna (Viris Vigevano) e Sergei Rostovtsev (Viris Vigevano).

L’umbro Michele Corradini conquista la prima vittoria stagionale al 7°G.P. Dell’industria di Civitanova Marche. Gara Criterium, in un circuito molto entusiasmante e con numerosi attacchi, ma le medie oltre i 45 km/h fanno presagire l’arrivo in volata generale. Presenti le migliori squadre del centro Italia venute ad onorare la corsa organizzata del Cam-Fermo in collaborazione col Comune di Civitanova Marche. La volata viene vinta di prepotenza da Michele Corradini (Team Fortebraccio da Montone), secondo Federico Molini (Mastromarco Sensi Nibali) e terzo Francesco Giordano (Bevilacqua Sport – Ferretti).

Dominio della Zalf Euromobil nel 39° Gran Premio Ceda a Mareno di Piave: vince in volata Enrico Zanoncello. Gara velocissima di appena 100 chilometri e pronti via subito scatti e contro scatti nelle prime posizioni, la fuga non prende mai il largo e alla fine è una grande doppietta per i colori della Zalf Fior nel Gran Premio Ceda di Mareno di Piave. Trionfa il veronese Enrico Zanoncello davanti al compagno di squadra Leonardo Marchiori (Zalf Euromobil), mentre la terza posizione è stata conquistata da Stefano Cerisara (Team Bike NordEst) vincitore sette giorni fa a Castello Roganzuolo.

Foto: Elia Tedaldi