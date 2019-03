Strade Bianche 2019: la startlist e l’elenco dei partecipanti

Tempo di classiche: si infiamma sempre più il calendario di inizio stagione per quanto riguarda il ciclismo su strada. Dopo i primi antipasti in terra belga ci si sposta in Italia verso una delle corse di un giorno che, anno dopo anno, sta diventando sempre più spettacolare: la Strade Bianche. Lo sterrato toscano, con le tante salite da affrontare e l’arrivo in Piazza del Campo: atteso il consueto show. Ancora da definire la startlist: andiamo a vedere l’elenco dei partecipanti in aggiornamento.

AG2R La Mondiale .. PETERS Nans

.. GENIEZ Alexandre

.. DILLIER Silvan

.. DENZ Nico

Bahrain Merida .. NIBALI Vincenzo

UAE-Team Emirates .. PHILIPSEN Jasper

.. COSTA Rui

.. POGAČAR Tadej

.. GAVIRIA Fernando

Team Sky .. MOSCON Gianni

.. THOMAS Geraint

BORA – hansgrohe .. MAJKA Rafał

.. BODNAR Maciej

.. BURGHARDT Marcus

.. BENEDETTI Cesare

.. OSS Daniel

Astana Pro Team .. FUGLSANG Jakob

.. LUTSENKO Alexey

.. BALLERINI Davide

.. BOARO Manuele

Trek – Segafredo .. BRAMBILLA Gianluca

.. FELLINE Fabio

.. BEPPU Fumiyuki

CCC Team .. VAN AVERMAET Greg

.. VAN KEIRSBULCK Guillaume

Team Jumbo-Visma .. TOLHOEK Antwan

.. VAN DER HOORN Taco

.. VAN AERT Wout

.. POWLESS Neilson

Lotto Soudal .. BENOOT Tiesj

.. KEUKELEIRE Jens

.. WELLENS Tim

Deceuninck – Quick Step .. ALAPHILIPPE Julian

.. ŠTYBAR Zdeněk

.. CAPECCHI Eros

Movistar Team .. VALVERDE Alejandro

.. AMADOR Andrey

.. BENNATI Daniele

Team Katusha – Alpecin .. BOSWELL Ian

Team Dimension Data

EF Education First .. HOWES Alex

Mitchelton-Scott

Groupama – FDJ .. ARMIRAIL Bruno

.. PREIDLER Georg

Team Sunweb .. ROCHE Nicolas

Neri Sottoli – Selle Italia – KTM

Nippo Vini Fantini Faizanè .. BOU Joan

Vital Concept – B&B Hotels .. MOTTIER Justin

Foto: Pier Colombo