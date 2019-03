Giulio Masotto ha vinto il “26° Memorial Polese”. Il veronese ha trionfato in volata sul traguardo di Santa Maria del Piave, dove la corsa è giunta dopo 156,8 km dalla partenza avvenuta a San Michele di Piave. L’alfiere della Colpack si è imposto nettamente, ben pilotato dal suo treno che lo ha lanciato alla perfezione permettendogli di battere sul filo di lana il toscano Yuri Colonna (Casillo) e il bolognese Gregorio Ferri (Zalf Euromobil).

La prima fuga di giornata è partita dopo pochi chilometri: Matteo Ferro (Team Valcavasia), Nicholas Tonioli (Cablotech Biotraining) e Pier Elis Belletta (Named – Rocket) ottengono un vantaggio massimo di sei minuti, ma vengono ripresi al 60esimo chilometro di corsa. In contropiede escono dal grosso del plotone: Riccardo Verza (Zalf Euromobil), Andrea Toniatti (Colpack) e Filippo Bertone (Iseo Rime). A quel punto iniziano a tirare le squadre dei velocisti che riprendono i battistrada quando mancano 2 giri al termine. Nel finale ci prova tutto in solitario Enrico Salvador (Northwave) col il gruppo che lo tiene nel mirino e il fuggitivo che riesce ad oltrepassare la bandierina rossa dell’ultimo chilometro, ma viene ripreso ripreso alle ultime centinaia di metri. Si formano i treni: della Colpack che guida Masotto, mentre sulla destra della carreggiata la Casillo pilota Colonna e sulla sinistra la Zalf per Ferri. Tra i tre la spunta di prepotenza Masotto che va trionfare al fotofinish e conquista il primo successo personale nel 2019.

Foto: Comunicato Stampa 26° Memorial Polese