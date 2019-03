Ciclismo, GP Larciano 2019: startlist di ottimo livello, gli italiani ci provano

Non solo Strade Bianche e Tirreno-Adriatico, si infiamma il calendario del ciclismo italiano con il GP Industria & Artigianato in quel di Larciano, giunto alla sua 42ma edizione, che si disputerà domenica pomeriggio. Una corsa che ha acquisito importanza con il passare degli anni: sarà davvero molto di livello la startlist per questo 2019.

La gara si svolgerà su due giri diversi: un primo circuito di 22.3 km che verrà ripetuto per quattro tornate ed un secondo di 27.5 km, sempre da ripetersi quattro volte. Decisive risulteranno le salite di Fornello e quella a San Baronto. 199,2 i chilometri totali con partenza ed arrivo in quel di Larciano.

Tra i corridori più attesi il nome più importante è quello di Thibaut Pinot: il transalpino della FDJ ha già dato spettacolo al Tour Cycliste International du Haut Var e torna in Italia dopo lo spettacolare trionfo nell’autunno del 2018 nel Giro di Lombardia. Tra i possibili scalatori che si metteranno sicuramente in mostra occhio a Rafael Majka (Bora-hansgrohe), Richard Carapaz (Movistar) e Tadej Pogačar (UAE-Team Emirates). L’Italia si affida soprattutto alle squadre Professional: Giovanni Visconti e Simone Velasco per la Neri Sottoli – Selle Italia – KTM, Marco Canola per la Nippo Vini Fantini Faizanè, Francesco Gavazzi e Fausto Masnada per la Androni Giocattoli – Sidermec. Presente anche la Nazionale italiana di Davide Cassani: a guidarla Davide Villella.

Foto: Valerio Origo