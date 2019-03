Calcio, Serie A: addio San Siro? Milan e Inter pensano al nuovo stadio

Milan ed Inter dicono addio a San Siro? Dai quotidiani in edicola oggi sembra proprio che i due club milanesi abbiano ormai deciso di costruire un nuovo stadio, vicino comunque a quello vecchio, che verrebbe a quel punto demolito. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan, nella figura del suo Amministratore Delegato, Ivan Gazidis, avrebbe già pronto il progetto e sta solo aspettando la risposta dell’Inter, che pare comunque essere affermativa.

Il progetto vede la costruzione di uno stadio da 600 milioni di euro con l’idea di finanziare parte dei costi con i diritti sul nome che dovrebbero valere un minimo di 25 milioni di euro l’anno. Il nuovo stadio dovrebbe avere una capienza da 60mila posti e che verrà costruito nella zona dei parcheggi vicini a San Siro.

Sempre secondo Tuttosport, Milan e Inter dovranno presentare il progetto per il nuovo stadio prima dell’estate. Questa dovrebbe essere la tempistica necessaria per far partire l’iter per la costruzione del nuovo impianto. Anche la collocazione scelta (ricordiamo la zona parcheggi vicina a San Siro) è un altro punto a favore dei due club e soprattutto non troverà ostacoli da parte del Comune. Infatti il Sindaco Giuseppe Sala ha sempre voluto che venisse rimodernato San Siro o al massimo la costruzione di un nuovo stadio ma sempre nella zona del Meazza.

foto: Sergio Monti Photography/Shutterstock