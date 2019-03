Sei Nazioni 2019, verso Inghilterra-Italia. De Carli: “Abbiamo la nostra strategia”. Troiani: “Parisse in arrivo da Parigi”

L’Italia ha incominciato la lunga settimana che porterà alla sfida contro l’Inghilterra, match valido per il Sei Nazioni 2019 di rugby in programma sabato 9 marzo (ore 17.45) a Twickenham. Gli azzurri, reduci da tre sconfitte consecutive, cercheranno l’impresa in uno dei templi della palla ovale contro gli agguerriti padroni di casa che sono in piena corsa per conquistare il prestigioso trofeo. La Nazionale si è radunata al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti a Roma, i ragazzi di Conor O’Shea hanno ripreso gli allenamenti per farsi trovare preparati all’appuntamento contro un’autentica corazzata.

Prime dichiarazioni anche da parte di alcune figure di spicco del gruppo. Il team manager Luigi Troiani ha fatto il punto sulla situazione infortuni: “Quaglio ha riportato una distorsione al ginocchio sinistro, resterà a Treviso per questa settimana e valuteremo se sarà convocabile per la prossima settimana. Sergio Parisse è in arrivo da Parigi, così come Leonardo Ghiraldini che raggiungerà il raduno in serata. Mbandà, Tuivaiti e Fabiani hanno svolto nuovi accertamenti medici e nelle prossime ore potremo avere maggiori informazioni sulle loro condizioni fisiche”.

Giampiero De Carli, allenatore degli avanti, ha invece fatto un’analisi tecnica: “Noi abbiamo la nostra strategia di gioco ben precisa. Chiaramente ci sono degli episodi in cui dobbiamo essere più pronti e sfruttare i momenti a nostro favore. Quando hai un bacino da cui attingere molto ampio come l’Inghilterra, è chiaro che hai una varietà di scelte enorme. Noi non possiamo conoscere a monte la strategia di gioco dei nostri avversari, ma credo che cercheranno il possesso palla in modo da avere tante azioni da giocare. Dal canto nostro posso dire che daremo il massimo fino all’ottantesimo. Sarà importante cercare di non fare errori: a questi livelli basta poco per far cambiare l’andamento di una partita. Il rugby è sicuramente cambiato nel tempo. Noi crediamo fermamente nel nostro percorso. Non è mai facile dopo tre sconfitte consecutive nel torneo in corso, ma le prestazioni offerte fanno intendere che la strada intrapresa è quella giusta”.

Foto: LPS/Luigi Mariani