Calcio femminile, Cyprus Cup 2019: il secondo posto dell’Italia servirà ai Mondiali in Francia

E’ andata in archivio l’edizione 2019 della Cyprus Cup 2019 di calcio femminile. Sul rettangolo verde di Larnaca (Cipro), le azzurre si sono dovute arrendere ai calci di rigore, nella finale del 1° posto, alla Corea del Nord, capaci di imporsi nonostante una duplice inferiorità numerica. Una dimostrazione di grande carattere e coesione da parte della formazione asiatica, molto forte soprattutto dal punto di vista fisico.

La prova dell’Italia, comunque, è da valutare positivamente. Pur avendo replicato il medesimo risultato dell’anno passato (ko in finale contro la Spagna), la Nazionale di Milena Bertolini ha manifestato dei miglioramenti sostanziali sul profilo del gioco. Sono state diverse le occasioni create nel corso dell’atto conclusivo e con un pizzico di concretezza in più forse l’esito sarebbe potuto essere diverso.

La storia non si fa con i se e con i ma, resta il fatto che il processo di crescita della formazione nostrana prosegue. L’autorevolezza con cui sono state sconfitte in successione Messico, Ungheria e Thailandia non è un aspetto da sottovalutare e in secondo luogo Bertolini ha potuto valutare anche alcune giocatrici che, pur non partendo in primissima fila, hanno ottime chance per far bene nelle prossime competizioni. Ci si riferisce all’attaccante del Milan Valentina Giacinti (4 reti segnate) e all’estrosa punta della Roma Annamaria Serturini, a segno per la prima volta con la maglia della selezione A.

Il materiale, quindi, su cui lavorare c’è e chiaramente andrà migliorata l’attenzione sui calci piazzati, come la partita contro le nordcoreane ha evidenziato. Tutte considerazioni valide, pensando al vero appuntamento clou dell’annata: i Mondiali 2019 (7 giugno-7 luglio) in Francia. L’Italia mancava da 20 anni e le motivazioni sono altissime per superare il primo turno e giocarsi le proprie carte nella fase ad eliminazione diretta anche se non sarà affatto facile. Il torneo cipriota, per questo, è stato utile per dare indicazioni a giocatrici e a staff.

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lisa Guglielmi / LPS