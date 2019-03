Basket, Serie A 2019, 20a giornata: Tony Carr fa gioire Cantù, Brindisi battuta a sei decimi dalla fine

L’Acqua S.Bernardo Cantù vince per 81-79 la prima partita del nuovo corso societario a spese dell’Happy Casa Brindisi, portandosi a quota 20 punti in classifica e dichiarando definitivamente le proprie intenzioni di accesso ai playoff scudetto. Decisivo è il canestro a sei decimi dal termine di Tony Carr, appena arrivato dopo l’esperienza di Torino e autore di 12 punti. In doppia cifra anche Frank Gaines e Gerry Blakes con 17 punti, Davon Jefferson con 15 e Shaheed Davis con 13. A Brindisi non bastano i 17 di Riccardo Moraschini, i 12 di John Brown e Tony Gaffney, gli 11 di Adrian Banks e i 10 di Jakub Wojciechowski. L’Happy Casa è andata vicina a vincere nonostante un pesantissimo divario a rimbalzo (49-29 Cantù).

Prima ancora che la palla a due venga alzata, una cosa si nota in modo chiaro: al PalaDesio c’è molto più pubblico rispetto ai mesi scorsi, primo evidente effetto dell’uscita di scena di Dmitry Gerasimenko che il tifo canturino tanto agognava. L’inizio, però, è tutto degli americani di Brindisi, prima che Frank Gaines risistemi le cose in casa Cantù (9-8). Si viaggia sul filo dell’equilibrio, con i padroni di casa che scelgono di ricorrere pochissimo al tiro da tre e gli ospiti che, invece, ne fanno più ampio e positivo uso, sebbene comunque moderato. Sul 14-16 seguito a una tripla di Moraschini, arriva il parziale di 9-0 quasi tutto a firma Blakes e Davis per gli uomini di coach Brienza, quasi raggiunti però ancora dal numero 9 brindisino: a fine primo quarto è 22-21.

Si rimane in equilibrio anche nei secondi dieci minuti, sebbene Cantù abbia una chiara prevalenza a rimbalzo (all’intervallo il tabellino dice 22-11). Brindisi compensa con i tiri da oltre l’arco, con Walker e (due volte) Wojciechowski che a metà parziale ne infilano tre di fila in due per il 31-34 ospite. L’unica tripla a segno di Cantù la realizza Gaines, e vale il 38 pari: di li nessuno riesce veramente ad apporre il proprio marchio sulla partita, e dunque si va al riposo in perfetta parità, sul 44-44.

Quando si ricomincia, La Torre e Gaines portano subito i canturini sul +5, ma Moraschini e Brown non sono d’accordo: equilibrio restaurato. Ci riprovano Blakes e Parrillo con due triple a breve distanza l’una dall’altra, e stavolta Cantù riesce a mantenere quei cinque punti di vantaggio che servono per concludere il terzo quarto avanti 66-61.

L’ultimo periodo si vive con il segno della tensione, tant’è che entrambe le squadre non segnano per un paio di minuti. Lentamente, ma inesorabilmente, tra spettacolo e sostanza, Moraschini, Wojciechowski e Gaffney portano Brindisi di nuovo pienamente a contatto (70-69), anche se mai riesce a mettere il naso davanti. Dall’altra parte Carr e Gaines lasciano sì all’Acqua S.Bernardo un piccolo vantaggio, ma non riescono a concretizzarlo: Chappell e Brown riportano la situazione in parità (75-75). Jefferson e Blakes riportano Cantù sul +4, poi Chappell va a segno, Davis sbaglia due liberi, Gaines si tira fuori da un paio di situazioni complicate, ma perde ingenuamente palla lanciando l’azione che porta al canestro di Banks che vale il 79-79. Brienza deve chiamare time out, quindi, nell’ultima azione, la palla in mano ce l’ha uno dei due ultimi arrivati, Carr, che si infila nella mischia della media distanza e scocca un tiro che fa esplodere il PalaDesio: 81-79, sei decimi alla fine. Vitucci ha il tempo di un time out per consentire a Moraschini di rimettere in zona d’attacco, ma il tentato assist per Gaffney che voleva quasi essere un alley oop finisce miseramente: Cantù vince una partita importantissima per l’ormai sempre più aspra lotta per i playoff, nella quale ci sono sei squadre in cerca degli ultimi due posti.

ACQUA S.BERNARDO CANTU’-HAPPY CASA BRINDISI 81-79 (22-21, 44-44, 66-61)

CANTU’ – Gaines 17, Carr 12, Blakes 17, Baparapè ne, Parrillo 3, Davis 13, Tassone ne, La Torre 2, Olgiati ne, Pappalarod ne, Stone 2, Jefferson 15. All. Brienza

BRINDISI – Banks 11, Rush 4, Gaffney 12, Zanelli 2, Orlandino ne, Moraschini 17, Walker 3, Cazzolato ne, Wojciechowski 10, Chappell 8, Taddeo ne, Brown 12. All. Vitucci

Credit: Ciamillo