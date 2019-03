Calcio, cambia il sorteggio in Champions League! Si torna all’antico con il tabellone unico dai quarti di finale

Un ritorno al passato quello che si verificherà venerdì 15 marzo a Nyon, in Svizzera, in occasione del sorteggio dei quarti di finale della Champions League 2018-2019 di calcio. La UEFA ha deciso infatti di mettere da parte la doppia estrazione e di proporre nuovamente la formula del tabellone unico, utilizzata per l’ultima volta nella stagione 2010-2011. L’urna elvetica non stabilirà quindi solamente le sfide dei quarti di finale, ma svelerà anche gli accoppiamenti ipotetici nelle semifinali. Ogni formazione conoscerà dunque il cammino che dovrà superare per arrivare fino all’atto conclusivo in programma sabato 1 giugno al Wanda Metropolitano di Madrid.

Dirette interessate saranno sicuramente Tottenham, Porto, Ajax e Manchester United, che hanno conquistato l’accesso ai quarti di finale in questa settimana. Spera invece di esserci la Juventus, chiamata a rimontare lo svantaggio dell’andata contro l’Atletico Madrid. La novità introdotta nel sorteggio chiuderà di fatto gli appuntamenti con l’urna di Nyon, anche se resterà in realtà un’ultima estrazione, poco più di una formalità: stabilire quale squadra giocherà “in casa” la finalissima. Il programma della Champions League 2018-2019 proseguirà quindi la prossima settimana con il ritorno degli ottavi di finale, mentre i quarti si giocheranno tra 9 e 10 aprile e tra 16 e 17 aprile. Le semifinali andranno in scena il 30 aprile e il 1 maggio per le partite di andata, il 7 e l’8 maggio per le sfide di ritorno. L’atto conclusivo sarà invece, come già detto, sabato 1 giugno.

