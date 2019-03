Basket, Serie A 2019, 21a giornata: Avellino-Varese match clou, Cantù-Bologna per un pezzo di storia cestistica italiana e non solo

La ventunesima giornata giunge in un momento della stagione quasi decisivo per alcune squadre, tra Europa, lotta per le prime quattro posizioni, battaglia per i playoff e tentativi di uscire dalla zona retrocessione. Sullo sfondo, oltre alle vicende del campo, se ne muovono anche altre lontano dal parquet: andiamo a vedere nel dettaglio cosa succede e cosa può accadere in questo weekend.

ALMA TRIESTE-VL PESARO (Sabato 9 marzo, ore 20:30)

L’anticipo del sabato mette di fronte una delle formazioni più impegnate nella lotta per i playoff contro una di quelle che sta cercando di salvarsi ad ogni costo. In casa Trieste è di oggi la notizia che si sta lavorando per prolungare il contratto di coach Eugenio Dalmasson, che dovrebbe essere esteso fino al 2022 rispetto al termine attuale previsto per il 2020. A parte Juan Fernandez, che ha lavorato a parte alla ripresa degli allenamenti, nulla da segnalare in casa Alma, così come non arrivano notizie di infortuni da Pesaro, dove Matteo Boniciolli deve spingere la squadra al ritorno al successo dopo quattro sconfitte consecutive. Statistica particolare: si affrontano due delle squadre con più palle perse del campionato (14.4 l’Alma, 13.9 la VL).

HAPPY CASA BRINDISI-FIAT TORINO (Domenica 10 marzo, ore 12:00)

Il mezzogiorno del PalaPentassuglia mette di fronte Brindisi e Torino, alla ricerca di obiettivi ben diversi: l’una vuole consolidare la propria posizione all’interno delle prime otto, l’altra deve allontanare gli spettri di una zona retrocessione sempre incombente come un’ombra oscura. In casa Fiat, però, le maggiori novità arrivano dall’assetto societario: sembra ormai in dirittura d’arrivo, dopo settimane difficili, la cessione delle quote dei Forni al gruppo Leonis, che da mesi corteggia l’Auxilium. Mancherebbe solo il via libera della FIP su una questione amministrativa. Curiosamente, Brindisi ha vinto 4 delle 16 partite giocate contro Torino, e due di queste sono le ultime disputate. Occhi puntati sul terzo e sul quinto della graduatoria dei ladri di palloni: Jeremy Chappell per l’Happy Casa, Darington Hobson per la Fiat.

SIDIGAS AVELLINO-OPENJOBMETIS VARESE (Domenica 10 marzo, ore 17:00)

Il big match della giornata va in scena al PalaDelMauro di Avellino, dove la Sidigas riceve l’Openjobmetis: entrambe sono quarte a 24 punti, chi vince ha l’opportunità di prendersi una fetta importante di playoff. Il compito di Varese non è soltanto quello di vincere, ma anche di ribaltare la differenza canestri, poiché a Masnago Avellino ha vinto di quattro punti. Piacevoli novità in casa irpina: Demetris Nichols si sta allenando a ritmo sempre più alto, il che fa pensare che il suo ritorno sia possibile già per questa gara. Dalle parti di Varese molto c’è da dire: Giancarlo Ferrero è pronto a rinnovare per due anni con opzione per il terzo, mentre la squadra si trova nel bel mezzo di un doppio impegno di FIBA Europe Cup più sofferto del previsto contro il Prishtina.

ACQUA S.BERNARDO CANTU’-SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA (Domenica 10 marzo, ore 17:00)

La storia del basket italiano scende in campo al PalaDesio: tra Cantù e Virtus Bologna ci sono stati ben 163 incontri, tra i quali una finale di Coppa Saporta nel 1978 e due finali scudetto consecutive nelle stagioni 1979-1980 e 1980-1981. Le due società sono oggi accomunate da modifiche societarie in corso: Tutti Insieme Cantù (Tic), che ha chiuso l’era di Gerasimenko, vorrebbe Roberto Allievi alla presidenza, ma lui sarebbe orientato per il rifiuto: sarebbe pronto Angelo Passeri. In casa Bologna, invece, è ormai agli sgoccioli l’esperienza di Pino Sacripanti (che, ironia della sorte, potrebbe vincere il suo 350° match in Serie A), sul quale pesa un rapporto mai realmente nato con lo spogliatoio. Dovrebbe essere questione di giorni la sua sostituzione con Sasha Djordjevic. Non sarà in campo Mario Chalmers, tornato negli USA per raccogliere quanto manca alla documentazione da trasmettere alla LBA. Davon Jefferson da una parte e Tony Taylor dall’altra sono quarti in coabitazione nella classifica di coloro che subiscono più falli: cinque a gara. Cantù arriva da sei vittorie consecutive, il che significa che è imbattuta nel girone di ritorno.

VANOLI CREMONA-ORIORA PISTOIA (Domenica 10 marzo, ore 18:00)

Poche novità in casa Pistoia, relative più che altro al fronte contrattuale: Gianluca Della Rosa e Matteo Martini resteranno in Toscana fino al 2021. Sul fronte di Cremona, invece, sarebbe pronto al ritorno Vojislav Stojanovic, rimasto fermo la scorsa settimana per un leggero infortunio occorso durante il periodo di pausa del campionato provocato dalle finestre per le qualificazioni ai Mondiali. Pistoia ha vinto una sola volta al PalaRadi, nella stagione 2014-2015, mentre nella sfida tra coach Meo Sacchetti ha battuto Alessandro Ramagli in cinque delle sette occasioni in cui si sono affrontati. Di fronte il terzo e quarto miglior rimbalzista del campionato: Ousman Krubally (10.4) per l’Oriora, Mangok Mathiang (9.7) per la Vanoli.

UMANA REYER VENEZIA-BANCO DI SARDEGNA SASSARI (Domenica 10 marzo, ore 19:05)

Venezia arriva dal tracollo in casa del Nizhny Novgorod nell’andata degli ottavi di Champions League, Sassari dalla faticosa vittoria olandese sul Leiden in FIBA Europe Cup. Per quel che concerne la Reyer, sembra ormai aperta la caccia a un’ala grande che sostituisca Austin Daye, messo in discussione ormai da varie settimane in considerazione del suo rendimento che crea sempre più sofferenze, soprattutto in difesa. Sassari, che ha vissuto la vicenda dello 0-20 contro Cremona (partita, peraltro, già persa di suo sul campo) per la presenza da squalificato di Gianmarco Pozzecco, ha bisogno di punti per arrivare a giocarsi le proprie carte in chiave playoff, soprattutto considerando che non vince dalla sedicesima giornata, Coppa Italia esclusa (come Venezia, per sua sfortuna, sa).

GERMANI BASKET BRESCIA-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO (Domenica 10 marzo, ore 20:45)

Brescia cerca di riprendere per i capelli una corsa alla postseason in cui non è mai realmente stata protagonista contro Trento, che dopo un inizio difficilissimo ha trovato in Aaron Craft l’uomo della provvidenza. Luca Vitali potrebbe festeggiare i 1300 assist in carriera e i 500 con la maglia di Brescia. La Leonessa ha già confermato la fiducia in coach Andrea Diana anche per il prossimo anno, mentre non si segnalano novità o defezioni sul fronte dell’Aquila. I già citati Vitali e Craft daranno vita a una sfida degli assist, dal momento che sono rispettivamente quinto e terzo in campionato in questa statistica, ma ci sono anche Jared Cunningham per i padroni di casa e Dustin Hogue per gli ospiti che sono il secondo e il terzo per falli subiti.

GRISSIN BON REGGIO EMILIA-A|X ARMANI EXCHANGE MILANO (Lunedì 11 marzo, ore 20:30)

Serata un po’ anomala, quella di Reggio Emilia, per due motivi: il primo è che si gioca di lunedì, il secondo è relativo al ritorno di Amedeo Della Valle da ex, dopo quattro anni in cui ha portato la Pallacanestro Reggiana a due finali scudetto e alla semifinale di EuroCup nella stagione 2017-2018. La società di coach Stefano Pillastrini è alla ricerca di un centro, e ha tentato inutilmente di convincere Esteban Batista, ex Milano, a tornare in Italia. Milano arriva dalla sfida europea contro il CSKA Mosca, e si trova nel bel mezzo di una serie di partite di Eurolega che assumono carattere decisivo per definirne la stagione continentale.

