Busto Arsizio-Bekerscsaba, Semifinale CEV Cup 2019: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Busto Arsizio ad un passo dalla finale. Nella partita di questa sera la formazione lombarda scenderà in campo contro le magiare del Bekescsaba nella semifinale di ritorno per garantirsi l’accesso all’atto conclusivo della CEV Cup 2018-2019 di volley femminile. Le ragazze allenate da Marco Mencarelli hanno dominato la partita di andata in Ungheria tornando a casa con un rotondo 3-0 (25-23; 25-14; 25-18) e lasciando davvero pochi dubbi sulle possibilità di superare il turno. Alle Farfalle infatti, reduci dal convincente successo su Brescia e in piena lotta per il quarto posto in campionato, basterà aggiudicarsi due set per garantirsi la partecipazione alla finale. Se tutto dovesse andare per il meglio, Busto Arsizio affronterà la vincente della sfida interamente rumena tra Volei Alba Blaj e Stiinta Bacau.

L'incontro tra Yamamay E-Work Busto Arsizio e Swietelsky Bekerscsaba, sfida di ritorno della semifinale CEV Cup 2018-2019 di volley femminile, andrà in scena questa sera alle ore 20.30 presso il PalaYamamay di Busto Arsizio (VA).

MARTEDÌ 5 MARZO

ore 20.30 Yamamay E-Work Busto Arsizio – Swietelsky Bekerscsaba

