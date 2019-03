Cska Mosca-Milano, Eurolega basket 2019: programma, orario e tv

L’Olimpia Milano va a caccia di una nuova impresa a Mosca. Dopo aver battuto il Khimki, la squadra di Simone Pianigiani proverà a ripetersi contro il fortissimo CSKA Mosca. L’asticella di difficoltà si alza notevolmente rispetto all’ultima trasferta russa, con Milano che dovrà davvero giocare la partita perfetta per avere la meglio di una squadra che sta lottano per la leadership nella stagione regolare.

La vittoria con il Khimki ha permesso a Milano di conservare il sesto posto in classifica e di restare ampiamente in zona playoff. Un eventuale successo contro il CSKA darebbe probabilmente a Cinciarini e compagni ancora più sicurezza di giocare la post season. Sarà comuqunque una partita difficilissima, visto che i moscoviti presentano alcuni dei migliori giocatori dell’intera Eurolega, come il francese Nando De Colo. Match speciale anche per Daniel Hackett e Vladimir Micov, i due grandi ex: il primo ha giocato e vinto uno Scudetto con Milano, il secondo ha vissuto tante stagioni trionfali in Russia.

CSKA Mosca-Olimpia Milano si giocherà venerdì 8 Marzo alle 18.00. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Eurosport Player. Prevista anche per questa partita la diretta scritta su OA Sport.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Venerdì 8 Marzo

ore 18.00: CSKA Mosca – AX Armani Exchange Olimpia Milano

diretta streaming su Eurosport Player

diretta live testuale in tempo reale su OA Sport

Credit: Ciamillo