Le Mans-Virtus Bologna, Champions League basket oggi: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Ricomincia la Basketball Champions League 2018-2019 e si riparte con gli ottavi di finale. Si gioca con la formula dell’andata e ritorno e stasera tocca alla Virtus Bolgona, che scenderà in campo contro i francesi di Le Mans. Una partita importante per la Virtus, che vuole ottenere un risultato positivo in terra francese, per vivere con più tranquillità il ritorno a Bologna.

La squadra di Pino Sacripanti ha chiuso al primo posto nella prima fase a gironi e a rinforzare l’organico bolognere è arrivato Mario Chalmers, ex Miami Heat con cui ha vinto due anni NBA. L’americano è pronto a debuttare proprio stasera contro Le Mans, squadra insidiosa e che ha vinto il titolo francese lo scorso anno. A Le Mans militano anche due vecchie conoscenze del campionato italiano come Richard Hendrix (ex Milano) e Jonathan Tabu (ex di Cantù e anche di Milano).

Le Mans-Virtus Bologna si giocherà martedì 5 marzo alle ore 20:30. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport ed in diretta streaming su RaiPlay ed Eurosport Player. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta della gara d’andata degli ottavi di finale, per non perdersi davvero nulla.

IL PROGRAMMA COMPLETO

MARTEDI’ 5 MARZO

Ore 20:30 Le Mans Sarthe Basket-Segafredo Virtus Bologna

diretta tv su RaiSport+HD

diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player

diretta live testuale in tempo reale su OA Sport

Credit: Ciamillo