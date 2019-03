Boxe, Maxim Prodan in trionfo: l’italo-ucraino sconfigge Jamoye e vince l’International IBF dei welter

Maxim Prodan ha scaldato il gremitissimo Superstudio Più di Milano e ha conquistato il titolo internazionale IBF dei pesi welter. Il pugile ucraino-milanese ha sconfitto l’agguerrito belga Steve Jamoye ai punti con verdetto unanime (98-91, 97-93, 96-93) ed è riuscito così a indossare l’ambita cintura, la prima della carriera in cui figurano 15 vittorie (14 per ko) e un pareggio: dopo aver sempre deliziato gli esigenti appassionati del Teatro Principe nel capoluogo meneghino, oggi il 26enne ha convinto anche in una nuova location e si lancia verso un prosieguo della carriera che si preannuncia molto promettente.

Prodan si è fatto preferire grazie a una maggiore pressione e a un controllo del ring più proficuo rispetto a quello dell’avversario, Maxim è risultato più convincente e ha portato dei colpi più precisi e pericolosi. L’incontro è stato sostanzialmente equilibrato e molto riprese si sono decise per poco ma il belga non ha mai dato l’impressione di poter contrastare il nostro portacolori che poi sul palco ha festeggiato con una bandiera italo-ucraina nella grande serata di boxe che culminerà con la contesa tra Scardina e Kekalainen.

Foto: maxim prodan Foto: Opi since 82