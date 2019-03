Boxe, Daniele Scardina vuole infiammare Milano: che sfida con Kekalainen per l’International IBF dei supermedi

La grande boxe torna a Milano, venerdì 8 marzo andrà in scena una super riunione sul ring del Superstudio Più in Via Tortona. Daniele Scardina sarà il grande protagonista della serata organizzata dalla Matchroome Boxing Italy dei Cherchi con il supporto di DAZN che trasmetterà l’evento in diretta streaming. Il 26enne, infatti, affronterà il finlandese Henri Kekalainen per la corona IBF International dei pesi supermedi che attualmente è vacante: l’imbattuto pugile originario di Rozzano (15 vittorie di cui 14 per ko) se la dovrà vedere con lo scandinavo (record 11-5) partendo con i favori del pronostico.

L’atleta cresciuto presso la Domino di Milano, sotto gli occhi del maestro Pino Caputo, si distingue per i suoi colpi potenti che gli hanno quasi sempre permesso di vincere prima del limite, attualmente vive a Miami e in Italia ha combattuto soltanto quattro incontri (sempre nel milanese). La storia di Scardina è molto intensa: ha incominciato a fare la boxe a 16 anni, trascinato in palestra da uno zio che voleva tirarlo fuori da compagnie poco raccomandabili, Caputo divenne il suo secondo padre e lo plasmò tecnicamente e umanamente. Il pugile si trasferì poi negli States con l’aiuto del fratello Giovanni che gestiva un ristorante in Florida e proprio lì è diventato professionista nel 2015 dopo aver disputato una buona carriera da dilettante (vinse il Guanto d’Oro 2013 e partecipò alle World Series).

Il suo corpo tatuato, al peso di 75,3 kg, racconta tutta la sua vita e spera di aggiungere un nuovo tatuaggio per celebrare la vittoria contro Kekalainen, suo coetaneo che si contraddistingue per l’elevata tecnica e per una boxe molto pulita anche se non ha la potenza del pugile nostrano pronto a regalarsi una notte magica nella riunione che prevede anche altri due match da urlo: l’ucraino Maxim Prodan contro il belga Steve Jamoye per l’IBF International dei pesi welter e la nostra Vissia Trovato contro la messicana Erika Cruz Hernandez per il titolo WBC World Silver dei pesi piuma femminile.

Foto: FPI