Biathlon, tutte le medaglie vinte dall’Italia ai Mondiali: il bronzo della staffetta mista ci porta a quota 23

Oggi l’Italia ha conquistato la 23^ medaglia della sua storia ai Mondiali di biathlon. La staffetta mista ha festeggiato una fantastica medaglia di bronzo chiudendo alle spalle di Norvegia e Germania: Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Dominik Windisch hanno rimpinguato il nostro forziere in cui figurano 6 ori, 4 argenti e 13 bronzi dal 1979 a oggi. Di seguito tutte le medaglie vinte dall’Italia ai Mondiali di biathlon.

MEDAGLIE ITALIA AI MONDIALI DI BIATHLON:

1979 Ruhpolding (Ger) – Bronzo Luigi Weiss 10 km sprint maschile

1985 Ruhpolding (Ger) – Bronzo Johann Passler 10 km sprint maschile

1986 Holmenkollen (Nor) – Bronzo Kiem-Taschler-Passler-Zingerle staffetta maschile 4×7,5 km

1990 Kontiolahti (Fin) – Oro Carrara-Pallhuber-Passler-Zingerle staffetta maschile 4×7,5 km

1991 Lahti (Fin) – Oro Leitgeb-Taschler-Demetz-Pallhuber competizione a squadre maschile

1993 Borovetz (Bul) – Oro Andreas Zingerle 20 km individuale maschile

1993 Borovetz (Bul) – Oro Pallhuber-Passler-Carrara-Zingerle staffetta maschile 4×7,5 km

1994 Canmore (Can) – Oro Carrara-Leitgeb-Zingerle-Pallhuber competizione a squadre maschile

1996 Ruhpolding (Ger) – Bronzo René Cattarinussi 10 km sprint maschile

1996 Ruhpolding (Ger) – Bronzo Cattarinussi-Leitgeb-Carrara-Favre competizione a squadre maschile

1997 Osrblie (Sve) – Oro Wilfried Pallhuber 10 km sprint maschile

1997 Osrblie (Sve) – Argento René Cattarinussi 10 km sprint maschile

1997 Osrblie (Sve) – Bronzo René Cattarinussi-Wilfried Pallhuber-Patrick Favre-Pieralberto Carrara staffetta 4×7,5 km maschile

1999 Kontiolahti (Fin) – Argento Patrick Favre 10 km sprint maschile

2000 Holmenkollen (Nor) – Bronzo René Cattarinussi 10 km sprint maschile

2001 Bled-Pokljuka (Slo) – Argento René Cattarinussi 10 km sprint maschile

2011 Khanty Mansiysk (Rus) – Bronzo Lukas Hofer 15 km mass start maschile

2013 Nove Mesto (Cze) – Bronzo Dorothea Wierer-Nicole Gontier-Michela Ponza-Karin Oberhofer staffetta femminile 4×6 km

2015 Kontiolahti (Fin) – Bronzo Lisa Vittozzi/Dorothea Wierer/Nicole Gontier/Karin Oberhofer staffetta femminile

2015 Kontiolahti (Fin) – Bronzo Karin Oberhofer mass start femminile

2016 Holmenkollen (Nor) – Argento Dorothea Wierer 10 km pursuit femminile

2017 Hochfilzen (Aut) – Bronzo Alexia Runggaldier individuale femminile

2019 Oestersund (Sve) – Bronzo Lisa Vittozzi/Dorothea Wierer/Lukas Hofer/Dominik Windisch staffetta mista

Foto: Federico Angiolini