Biathlon, Mondiali 2019: pagelle staffetta mista. Italia di bronzo: Vittozzi perfetta, Hofer highlander, Wierer grintosa

L’Italia ha incominciato alla grande i Mondiali 2019 di biathlon conquistando una fantastica medaglia di bronzo nella staffetta mista, gli azzurri sono stati perfetti nella gara che ha aperto la rassegna iridata a Oestersund e sono riusciti così a salire sul terzo gradino del podio. La Norvegia ha vinto la prova che si è svolta sotto la neve nella località svedese battendo la Germania e appunto l’Italia che ribadisce un’ottima tradizione con questa specialità dopo le medaglie raccolte alle Olimpiadi. Di seguito le pagelle degli azzurri nella staffetta mista dei Mondiali.

LISA VITTOZZI: 10. Semplicemente spaziale, confeziona una frazione davvero da urlo portando l’Italia al comando in occasione del primo cambio. La sappadina viene schierata al lancio e si rende protagonista di una gara di vertice dove si conferma la regina indiscussa del poligono: rapidità da brividi, precisione inaudita, copre i 10 bersagli con una velocità disumana e mette tutte le avversarie alle corde. La leader della Coppa del Mondo sta attraversando un momento di forma strepitoso e la rassegna iridata incomincia nel miglior modo possibile: nelle gare individuali può davvero farci sognare.

DOROTHEA WIERER: 8. Grandissima cattiveria nel rimanere attaccata a Eckhoff ed Herrmann in una seconda frazione di altissimo spessore, commette due errori in piedi e altrettanti a terra ma rimedia sfruttando la sua proverbiale velocità al poligono. Con esperienza gestisce al meglio lo sforzo, è molto lucida quando è importante non strafare e a metà gara l’Italia conduce insieme a Norvegia e Germania.

LUKAS HOFER: 8. Nella serie in piedi ha fatto qualcosa fuori dalla logica: era con le spalle al muro dopo aver mancato tre bersagli, doveva essere perfetto con le tre ricariche e ci è riuscito sparando con una velocità inaudita considerando che rischiava il giro di penalità. L’altoatesino ha gareggiato con grandissima personalità e ha messo un mattone fondamentale per trascinare l’Italia sul podio, gli errori ci sono stati ma ne è uscito fuori con la personalità del grande veterano che si mette al collo l’ennesima medaglia in questa specialità.

DOMINIK WINDISCH: 8. Ci ha portati sul podio con un’ultima frazione di grandissima sostanza, doveva difendere la terza posizione (impossibile andare a riprendere Norvegia e Germania) e ci è riuscito con personalità, mantenendo i nervi saldi anche nel momento più complicato. Nella serie in piedi rischia di farsi risucchiare dagli immediati inseguitori, commette degli errori ma si corregge con le ricariche e ci porta in visibilio da vero maestro.

NORVEGIA: 10. Da grandi favoriti della vigilia riescono a vincere: bravissime le donne a svolgere il loro compito, il fenomeno Boe fa volare gli scandinavi e Christiansen esplode definitivamente con un’ultima frazione eccezionale in cui respinge l’assalto di Doll.

GERMANIA: 9. Nonostante le assenze dell’ultimo minuto, i teutonici confermano il loro eccezionale rapporto con questa gara e portano a casa un bellissimo argento dopo una gara sempre vissuta nelle posizioni di vertice.

FRANCIA: 3. Mai in gara. I transalpini sprofondando fin dalle prime battute, a metà prova sono praticamente a due minuti dal vertice e i discorsi per le posizioni che contano finiscono in quel momento.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Federico Angiolini