Biathlon, Staffetta mista Mondiali 2019: la startlist e i pettorali di partenza. I quartetti di tutte le Nazionali partecipanti

Si aprono ad Oestersund, in Svezia, i Mondiali di biathlon: domani, giovedì 7 marzo, a partire dalle ore 16.15 è in programma l’assegnazione del primo titolo iridato, quello della staffetta mista: per l’Italia saranno in gara Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Dominik Windisch.

Di seguito il programma completo della staffetta mista dei Mondiali di Oestersund con l’orario e la startlist. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva da Eurosport 1. Prevista anche la diretta in streaming tramite Eurosport Player. OA Sport, inoltre, vi offrirà la diretta live testuale della gara iridata.

IL PROGRAMMA DELLA STAFFETTA MISTA DEI MONDIALI DI OESTERSUND

Giovedì 7 marzo

ore 16:15 staffetta mista

LA STARTLIST DELLA STAFFETTA MISTA DEI MONDIALI DI OESTERSUND

1 FRA – FRANCE (Fila 1)

1-1 r CHEVALIER Anais F

1-2 g SIMON Julia F

1-3 y DESTHIEUX Simon M

1-4 b FOURCADE Martin M

2 SUI – SWITZERLAND

2-1 r GASPARIN Elisa F

2-2 g HAECKI Lena F

2-3 y WEGER Benjamin M

2-4 b FINELLO Jeremy M

3 GER – GERMANY

3-1 r HINZ Vanessa F

3-2 g DAHLMEIER Laura F

3-3 y PEIFFER Arnd M

3-4 b DOLL Benedikt M

4 NOR – NORWAY (Fila 2)

4-1 r ROEISELAND Marte Olsbu F

4-2 g ECKHOFF Tiril F

4-3 y BOE Johannes Thingnes M

4-4 b CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad M

5 RUS – RUSSIA

5-1 r PAVLOVA Evgeniya F

5-2 g YURLOVA-PERCHT Ekaterina F

5-3 y MALYSHKO Dmitry M

5-4 b LOGINOV Alexander M

6 ITA – ITALY

6-1 r VITTOZZI Lisa F

6-2 g WIERER Dorothea F

6-3 y HOFER Lukas M

6-4 b WINDISCH Dominik M

7 SWE – SWEDEN (Fila 3)

7-1 r PERSSON Linn F

7-2 g OEBERG Hanna F

7-3 y NELIN Jesper M

7-4 b SAMUELSSON Sebastian M

8 CZE – CZECH REPUBLIC

8-1 r VITKOVA Veronika F

8-2 g DAVIDOVA Marketa F

8-3 y MORAVEC Ondrej M

8-4 b KRCMAR Michal M

9 CAN – CANADA

9-1 r CRAWFORD Rosanna F

9-2 g BEAUDRY Sarah F

9-3 y GOW Christian M

9-4 b GOW Scott M

10 AUT – AUSTRIA (Fila 4)

10-1 r RIEDER Christina F

10-2 g INNERHOFER Katharina F

10-3 y EBERHARD Tobias M

10-4 b LANDERTINGER Dominik M

11 UKR – UKRAINE

11-1 r MERKUSHYNA Anastasiya F

11-2 g SEMERENKO Vita F

11-3 y PRYMA Artem M

11-4 b PIDRUCHNYI Dmytro M

12 USA – USA

12-1 r DUNKLEE Susan F

12-2 g EGAN Clare F

12-3 y DOHERTY Sean M

12-4 b NORDGREN Leif M

13 EST – ESTONIA (Fila 5)

13-1 r OJA Regina F

13-2 g TALIHAERM Johanna F

13-3 y ZAHKNA Rene M

13-4 b ERMITS Kalev M

14 BUL – BULGARIA

14-1 r KADEVA Daniela F

14-2 g YORDANOVA Emiliya F

14-3 y ANEV Krasimir M

14-4 b ILIEV Vladimir M

15 BLR – BELARUS

15-1 r ALIMBEKAVA Dzinara F

15-2 g KRUCHINKINA Elena F

15-3 y SMOLSKI Anton M

15-4 b BOCHARNIKOV Sergey M

16 JPN – JAPAN (Fila 6)

16-1 r TACHIZAKI Fuyuko F

16-2 g MAEDA Sari F

16-3 y KOBONOKI Tsukasa M

16-4 b OZAKI Kosuke M

17 KAZ – KAZAKHSTAN

17-1 r BELCHENKO Yelizaveta F

17-2 g AKHATOVA Lyudmila F

17-3 y KUTS Timur M

17-4 b VITENKO Vladislav M

18 LTU – LITHUANIA

18-1 r KOCERGINA Natalja F

18-2 g LESCINSKAITE Gabriele F

18-3 y KAUKENAS Tomas M

18-4 b DOMBROVSKI Karol M

19 FIN – FINLAND (Fila 7)

19-1 r LEHTONEN Venla F

19-2 g MAKARAINEN Kaisa F

19-3 y SEPPALA Tero M

19-4 b HIIDENSALO Olli M

20 SVK – SLOVAKIA

20-1 r FIALKOVA Ivona F

20-2 g FIALKOVA Paulina F

20-3 y HASILLA Tomas M

20-4 b OTCENAS Martin M

21 SLO – SLOVENIA

21-1 r KLEMENCIC Polona F

21-2 g EINFALT Lea F

21-3 y BAUER Klemen M

21-4 b DOVZAN Miha M

22 POL – POLAND (Fila 8)

22-1 r GWIZDON Magdalena F

22-2 g ZBYLUT Kinga F

22-3 y GUZIK Grzegorz M

22-4 b SZCZUREK Lukasz M

23 CHN – CHINA

23-1 r ZHANG Yan F

23-2 g CHU Yuanmeng F

23-3 y YAN Xingyuan M

23-4 b WANG Wenqiang M

24 KOR – KOREA

24-1 r FROLINA Anna F

24-2 g KO Eunjung F

24-3 y LAPSHIN Timofei M

24-4 b CHOI Dujin M

25 LAT – LATVIA (Fila 9)

25-1 r BENDIKA Baiba F

25-2 g MATVIJENKO Julija F

25-3 y PATRIJUKS Aleksandrs M

25-4 b SLOTINS Roberts M

26 ROU – ROMANIA

26-1 r MARTON Eniko F

26-2 g COTRUS Ana Larisa F

26-3 y BUTA George M

26-4 b PUCHIANU Cornel M

Foto: Federico Angiolini