Biathlon, Mondiali Oestersund 2019: nella sprint maschile prosegue la ricerca delle sette medaglie di Johannes Boe

La sfida del norvegese Johannes Boe, alla ricerca delle sette medaglie nelle sette prove iridate ai Mondiali di biathlon passa in maniera inevitabile per la sprint di domani, che farà da volano anche all’inseguimento di domenica, che Boe potrebbe anche dominare qualora andasse a podio tra meno di ventiquattro ore.

Il norvegese ha provato a sparigliare le carte, scegliendo il primo gruppo, e lo hanno seguito il fratello maggiore Tarjei, che partirà col dente avvelenato per essere stato escluso dalla staffetta mista poi medaglia d’oro, dal transalpino Quentin Fillon Maillet, più temibile sui quattro poligoni, e dagli azzurri Dominik Windisch e Lukas Hofer.

Secondo gruppo invece scelto dal russo Alexander Loginov, dai transalpini Martin Fourcade, Simon Desthieux ed Antonin Guigonnat, e dai tedeschi Arnd Peiffer e Benedikt Doll. Nessun big invece partirà nel terzo e nel quarto gruppo, formati dagli atleti con pettorali dal 68 al 104.

I pettorali degli azzurri: 18 per Dominik Windisch, 23 per Lukas Hofer, 35 per Thomas Bormolini e 89 per Giuseppe Montello.

Foto: Federico Angiolini