Biathlon, Mondiali Oestersund 2019: le pagelle degli inseguimenti. Dmytro Pidruchnyi coglie l’occasione, Lisa Vittozzi si salva

Oggi ad Oestersund, in Svezia, si sono svolti gli inseguimenti validi per i Mondiali di biathlon: in casa Italia ancora poche gioie, dopo le sprint disgraziate dei due giorni scorsi. Salva una gara che sembrava maledetta Lisa Vittozzi, mentre perde la vetta della generale di Coppa del Mondo Dorothea Wierer. Andiamo a scoprire tutte le pagelle delle gare odierne.

LE PAGELLE DEGLI INSEGUIMENTI DEI MONDIALI DI BIATHLON

Dmytro Pidruchnyi (Ucraina), 10: riscatta il bronzo sfumato nella sprint per appena tre decimi con una gioia ancora più grande. La giornata perfetta, quando Boe sbaglia, lui si fa trovare pronto.

Johannes Boe (Norvegia), 7: tutto perfetto fino all’ultimo poligono. Anche la carabina di Boe pesa: si interrompe la serie di ori, non quella di medaglie. Siamo quasi a metà dell’opera, ma ora in due gare dipenderà anche dalla resa dei compagni di staffetta.

Quentin Fillon Maillet (Francia), 7: ancora una volta a podio, si conferma uno dei possibili antagonisti di Boe sui quattro poligoni, anche se oggi si lascia scappare una grande occasione.

Dominik Windisch (Italia), 6.5: buona prestazione oggi, soprattutto in ottica qualifica alla mass start, che sembra potersi avvicinare, anche se magari qualche punto nell’individuale non farà male.

Denise Herrmann (Germania), 9: arrivava in grande forma a questo appuntamento, si mette al collo la medaglia d’oro nell’inseguimento. Uno dei volti della grande Germania in questa rassegna.

Tiril Eckhoff (Norvegia), 8.5: chissà ce anche oggi si senta davvero una biatleta, come disse lei stessa qualche tempo fa. Le scappa l’oro, ma acciuffa un grande argento contro un’avversaria fenomenale.

Laura Dahlmeier (Germania), 8: il suo talento cristallino si mette in mostra anche oggi. E non finisce qui, attenzione perché sarà una cliente scomoda per tutte le prossime gare.

Lisa Vittozzi (Italia), 6: la media tra la prima metà di gara disastrosa e la seconda perfetta, che salva una gara che poteva essere il secondo scarto dell’azzurra, che invece perde pochi punti dalle principali rivali.

Dorothea Wierer (Italia), 5: ancora una volta otto errori al poligono, perde vetta della classifica generale e di quella degli inseguimenti. Attesa al riscatto nelle ultime due gare individuali. Staffetta singola mezzo per risollevarsi?

Foto: Federico Angelini