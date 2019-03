Cska Mosca-Olimpia Milano oggi, Eurolega 2019: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Questo pomeriggio CSKA Mosca e Olimpia A|X Armani Exchange Milano si incontreranno per il 25° turno di Eurolega 2018-2019, che ci dice che siamo a sei giornate dall’avvento dei quarti di finale.

Trasferta molto complicata, questa, per gli uomini di Simone Pianigiani, che affrontano una delle due partite in cui il discorso vittoria sembra fuori portata. Il CSKA, infatti, ha perso soltanto una volta tra le mura domestiche e, vista la sconfitta di ieri del Fenerbahce a opera del Real Madrid, potrebbe anche voler cercare di agguantare il primo posto in classifica, al momento distante due vittorie. Non si sa se Daniel Hackett sarà della partita, mentre resterà certamente fuori Arturas Gudaitis in quota milanese (ma non è più una novità). L’ultimo successo dei biancorossi in quel di Mosca risale al 2010, ma di quel roster non è rimasto più nessuno. Il confronto con una tra le tre migliori squadre d’Europa, comunque, porterà certamente indicazioni utili a Pianigiani.

CSKA Mosca-Olimpia Milano si giocherà alle ore 18:00 al Mediolanum Forum di Assago. Sarà possibile vedere l’incontro in diretta streaming su Eurosport Player. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE dell’incontro, per non perdersi davvero nulla.

VENERDI’ 8 MARZO

Ore 18:00 CSKA Mosca-Olimpia A|X Armani Exchange Milano

federico.rossini@oasport.it

Credit: Ciamillo