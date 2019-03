Biathlon, Mondiali 2019: Lukas Hofer sarà l’azzurro con le maggiori possibilità di medaglia nelle prove maschili?

C’è un azzurro che più degli altri quattro avrà opportunità di medaglia ai Mondiali di biathlon che stanno per scattare ad Oestersund, in Svezia: stiamo parlando di Lukas Hofer, che certamente nelle prove individuali, oltre che nelle staffette (non si sa ancora, ovviamente, se sarà schierato anche nella singola) ha qualche opportunità di salire sul podio.

L’azzurro gareggerà anche con un occhio alla classifica generale di Coppa del Mondo, dove è nono, ma certamente dovrà esprimersi al meglio nei primi giorni di gare: dopo la staffetta mista inaugurale ecco che il programma prevede sprint e pursuit. Proprio in queste specialità l’azzurro si è messo maggiormente in mostra nel corso della stagione.

Infatti nelle classifiche in questi format Hofer è nono nella sprint e quinto nell’inseguimento, a dimostrazione che può essere competitivo anche, se non soprattutto, sui quattro poligoni (e cinque giri). Sarà indispensabile arrivare bene nella sprint di sabato per poi dare tutto nell’inseguimento di domenica.

Se non ci dovesse essere troppo vento al poligono Hofer potrebbe essere competitivo anche nell’individuale, anche se avrebbe decisamente bisogno di alzare le percentuali al tiro per essere lì coi migliori per una medaglia: in stagione l’azzurro ha sparato poco oltre l’80% e deve fare meglio in Svezia.

Discorso a parte vale per le staffette: sulla carta è da medaglia la mista, mentre sarà da vedere se Hofer verrà schierato (nel caso lo fosse, quasi certamente con Dorothea Wierer) nella singola. La coperta sembra corta nella maschile, dove sarà importante indovinare l’ordine dei frazionisti e sperare che tutti riescano al meglio nelle rispettive frazioni.

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Federico Angiolini