Biathlon, Mondiali 2019: Laura Dahlmeier non sarà al via della staffetta mista per un piccolo problema di salute. Denise Herrmann la sostituirà

Dopo una lunga attesa finalmente si comincia. Oggi, ad Oestersund (Svezia), prenderanno il via i Mondiali di biathlon ed in programma vi sarà la staffetta mista. Per l’Italia saranno in gara Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Dominik Windisch. Il Bel Paese ha subito delle possibilità di andare a medaglia.

Rispetto a quanto preventivato alla vigilia, ci sarà un piccolo cambiamento in tema di formazione: Hofer sarà in terza frazione, mentre la chiusura sarà affidata a Windisch. Nelle prime battute di gara confermate invece Vittozzi al lancio e Wierer a seguire. Le prime due frazioni, riservate alle donne, saranno lunghe 6 km, mentre le ultime due, a carico degli uomini, saranno lunghe 7.5 km.

Cambiamenti in vista anche nelle formazioni rivali, ovvero la Germania. Come si apprende da fonti vicine alla squadra teutonica, non sarà presente nel quartetto la pluricampionessa olimpica e mondiale Laura Dahlmeier che, per un piccolo problema di salute, ha preferito dare forfait e pensare alle prossime gare nel programma iridato, a cominciare dalla sprint di domani. Spetterà dunque a Denise Herrmann prende il posto della fuoriclasse tedesca, e gareggiare insieme a Vanessa Hinz, Arnd Peiffer ed a Benedikt Doll.

Una gara tra l’altro che si preannuncia complicata anche per le condizioni meteo visto che dalle prime ore della notte sta nevicando copiosamente e ciò chiaramente andrà ad influenzare l’andamento della competizione senza alcun dubbio.

Foto: Federico Angiolini