Biathlon, Mondiali 2019: nevica copiosamente ad Östersund. Condizioni difficili per la staffetta mista di oggi

Dopo una lunga attesa i Mondiali 2019 di biathlon inizieranno il loro darsi ad Östersund (Svezia). Si comincerà dalla staffetta mista e l’Italia con le sue punte è desiderosa di centrare il podio e, perché no, sognare anche il successo. Una gara, da sempre, emozionante e caratterizzata da continui cambi di fronte per via degli errori al poligono, fattore discriminante sul risultato finale.

Serie di tiro che saranno complicate, stando alle notizie che arrivano dalla località scandinava, dalla neve che sta cadendo copiosamente già da qualche ora. Una perturbazione attesa, visto che le previsioni avevano già preannunciato precipitazioni nevose in loco. Di sicuro, questo aspetto andrà a complicare l’andamento agonistico dell’esordio mondiale e potrebbero esserci delle sorprese.

Da par suo la formazione del Bel Paese formata da Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e da Dominik Windisch cercherà di massimizzare le proprie prestazioni, conciliando la precisione nelle sessioni al poligono alla velocità sugli sci stretti. Lecito aspettarsi un format aperto ad ogni tipo di risultato.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Federico Angiolini