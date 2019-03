Basket, Serie A 2019: Sassari perde a tavolino contro Cremona, Gianmarco Pozzecco era squalificato

Nella Serie A di basket arriva un’altra sconfitta a tavolino, anche in questo caso per una squalifica non scontata. Dopo il caso di James Nunnally dello scorso mese, che è costato la sconfitta all’Olimpia Milano contro Pistoia, questa volta è Sassari a farne le spese. Infatti il giudice sportivo ha decreto la sconfitta a tavolino dei sardi per 20-0 contro Cremona, in una partita in cui la squadra di Meo Sacchetti si era comunque già imposta sul campo 105-100 dopo un tempo supplementare.

Una decisione arrivata perché il nuovo coach Gianmarco Pozzecco avrebbe dovuto scontare una giornata di squalifica, che risaliva alla scorsa stagione, quando si trovava sulla panchina della Fortitudo. In particolare Pozzecco era stato qualificato in seguito alla gara del quattro giugno 2018 contro Casale Monferrato e perciò avrebbe dovuto saltare la successiva partita, indipendentemente dalla stagione, ma a quanto pare a Sassari nessuno se ne è ricordato.

Credit: Ciamillo