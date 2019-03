Basket, Serie A 2019, 21^ giornata: Trento lascia sfogare Brescia, poi espugna il PalaLeonessa e resta agganciata al treno playoff

Vittoria della Dolomiti Energia Trentino nel posticipo serale della ventunesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019. La formazione di coach Maurizio Buscaglia ha battuto con il punteggio di 79-84 la Germani Basket Brescia, espugnando il PalaLeonessa e facendo un passo importante verso la zona playoff. Decisiva una valente prestazione di squadra, con Toto Forray e Devin Marble a quota 13 punti e Aaron Craft e Nikola Jovanovic a 12. Per Brescia non sono sufficienti i 19 di Awudu Abass e Jordan Hamilton, come neppure i 14 di Luca Vitali.

Comincia in modo spettacolare la partita di Brescia: l’asse Hamilton-Beverly funziona sia sotto che sopra il ferro, Vitali piazza da tre la tripla del 9-2 e, in due minuti e mezzo, Buscaglia è già costretto al time out. Vitali si concede l’assist numero 1300 in Serie A, per Hamilton da tre: la cosa si ripete per il 15-6 della Germani. Trento regge come può, con il buon ingresso di Jovanovic, ma il ritmo bresciano rimane sempre altissimo: Abass, con un contropiede chiuso schiacciando, termina i primi dieci minuti sul 22-16.

Brescia, sempre con il ritmo alto, trova il modo di scappare sul +10 (29-19) con le iniziative di Laquintana e Zerini, ma Trento resta lì con Forray, Jovanovic e una difesa che regge. Nonostante il -11 (36-25) e poi -12 (38-26), gli uomini di Buscaglia restano aggrappati a Craft come perno e a Forray come arma, ed è così che lo strappo viene parzialmente ricucito dagli ospiti: all’intervallo il vantaggio bresciano è di cinque punti: 42-37.

Al rientro in campo la partita cambia in modo definitivo: Beto Gomes, Forray e Hogue si vestono del ruolo di protagonisti nel rapido sorpasso della Dolomiti Energia, che in pochi minuti trova sia una buona circolazione di palla che il parziale di 2-9 che sottolinea il 44-46. Ancora Forray e Marble, da tre, portano sempre più in avanti Trento, che vola sul +8 (47-55), e sale ancora più in alto con la tripla del 49-60 di Mian. Brescia è sostanzialmente tramortita, non riesce più a creare nulla di ciò che aveva portato in scena nella prima metà di gara e solo Abass riesce a limitare i danni: prima degli ultimi dieci minuti è 52-61.

Flaccadori e Jovanovic portano subito gli uomini di Buscaglia sul +14 (52-66), vantaggio sul quale restano per qualche minuto, con l’apparente possibilità di controllare la situazione. La misura del nervosismo della Leonessa è data anche da un fallo antisportivo molto poco furbo di Cunningham, che sul -9 sgambetta Craft dopo aver già commesso un altro fallo, il che concede al play bianconero quattro tiri liberi che valgono il 59-72. Flaccadori firma il +15 a quattro minuti dalla fine, ma a quel punto comincia un’inesorabile rimonta dei padroni di casa: cominciano Abass e Hamilton, ma la vera anima è Vitali (e, in misura minore, Sacchetti): il play anche dell’Italia comincia a segnare da qualsiasi posizione, riaccendendo il PalaLeonessa e portando i suoi fino al -3 a meno di 30 secondi dal termine, proprio quando sembrava tutto finito per gli uomini di coach Diana. Nella girandola dei time out, con 11 secondi da giocare, Trento finisce per perdere un brutto pallone, Brescia ringrazia e trova Hamilton liberissimo nell’angolo, ma la tripla è sbagliata: due liberi di Hogue chiudono il discorso in favore degli ospiti, che vincono per 79-84.

GERMANI BASKET BRESCIA-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 79-84 (22-16, 42-37, 52-61)

BRESCIA – Hamilton 19, Abass 19, Vitali 14, Laquintana 5, Cunningham 6, Caroli ne, Beverly 6, Zerini 4, Moss, Sacchetti 6. All. Diana

TRENTO – Marble 13, Pascolo 6, Mian 5, Forray 13, Flaccadori 8, Craft 12, Mezzanotte ne, Gomes 8, Hogue 7, Lechthaler ne, Jovanovic 12. All. Buscaglia

Credit: Ciamillo