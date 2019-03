Basket, Serie A 2019, 20a giornata: torna il massimo campionato, apre Bologna-Venezia al sabato. Sfida Milano-Torino, gli opposti delle metropoli

Dopo la lunga pausa dovuta prima alla Coppa Italia e poi agli impegni che hanno portato la Nazionale ai Mondiali di Cina 2019, torna in scena il campionato italiano di Serie A 2018-2019. Va in campo, in questo weekend, una ventesima giornata che segna l’inizio della grande corsa ai playoff da una parte e alla salvezza dall’altra. Nessuno può dirsi certo della propria posizione, tranne Milano: ecco che molti scontri di questo turno, che si concluderà di lunedì, avranno un valore non secondario.

SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA-UMANA REYER VENEZIA (Sabato 2 marzo, ore 20:30)

Non si può dire che sia la sfida delle deluse, perché Bologna in Coppa Italia ha pur sempre eliminato Milano, ma qualcosa da recriminare ce l’ha anche la Virtus, che non è riuscita a superare lo scoglio della futura vincitrice Cremona. Venezia ha invece da farsi perdonare la sciagurata rimonta subita contro Sassari. L’anticipo è dovuto agli impegni di entrambe negli ottavi di Champions League tre giorni dopo. Appare leggermente favorita la Reyer, ma è da capire come avrà affrontato questo periodo di pausa del campionato. Non si registrano variazioni nei roster dell’una e dell’altra.

BANCO DI SARDEGNA SASSARI-VANOLI CREMONA (Domenica 3 marzo, ore 12:00)

Due le principali novità che riguardano gli ospiti: una è il rinnovo di Meo Sacchetti da capo allenatore fino al 2022, dopo lo storico trionfo in Coppa Italia, l’altra è legata alla risoluzione del contratto con Tre Demps, destinato al Kolossos Rodi in Grecia. Nessuna variazione, invece, in quel di Sassari, dove Gianmarco Pozzecco ha avuto il tempo di familiarizzare in maggior misura con i propri giocatori, dopo esser stato chiamato a sostituire Vincenzo Esposito nei giorni immediatamente precedenti la Final Eight di Firenze. Una vittoria sarebbe vitale per le ambizioni playoff della Dinamo, agganciata ad ora al treno delle formazioni a quota 18.

OPENJOBMETIS VARESE-GRISSIN BON REGGIO EMILIA (Domenica 3 marzo, ore 17:00)

Varie voci di mercato in casa Reggiana, ma nessuna di esse si è concretizzata al momento: quella più plausibile portava al trasferimento al PalaBigi di Brian Qvale dalla Virtus Bologna. Nulla di cambiato per Varese, che punta a superare la sconfitta contro Cremona nei quarti di Coppa Italia riprendendo la corsa ai primi quattro posti della classifica, dato che al momento è sesta con 22 punti. Rispetto alla gara d’andata la grande variazione è che a Reggio Emilia non c’è più Ricky Ledo, la prima di una serie di vicende che non ha lasciato in pace lo spogliatoio emiliano per l’intera stagione, fino al cambio in panchina Cagnardi-Pillastrini.

ORIORA PISTOIA-ALMA TRIESTE (Domenica 3 marzo, ore 18:00)

Tre novità per Pistoia rispetto alla squadra arrivata fino alla pausa per la Coppa Italia: si registrano sia il ritorno di Andrea Crosariol, che a 34 anni torna in Serie A per salvare la società in cui ha già giocato nella stagione 2016-2017, il play-guardia Jake Odum, 28 anni, già nelle file del Promitheas di Patrasso in quest’annata, e l’ex Cantù e Trento Tony Mitchell. Nel contempo è stato ceduto Luca Severini, sceso in A2 a Treviso (che sta rinforzandosi parecchio, avendo acquistato anche David Logan, non proprio un signor nessuno). Trieste, invece, ha mantenuto invariato il proprio roster, che ha già goduto dell’ingresso di Zoran Dragic per la ricerca di un obiettivo playoff che, ad oggi, appare alla portata.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-SIDIGAS AVELLINO (Domenica 3 marzo, ore 18:30)

La pausa seguita alla sconfitta in Coppa Italia nello spettacolare match contro Brindisi ha portato un vento di novità in casa Avellino: l’arrivo di Ike Udanoh, che in verità era già prenotato dal tempo della Coppa Italia, ma è giunto in Irpinia più tardi per via delle questioni societarie canturine. Nulla di importante da segnalare per Trento, che in questo periodo ha sostenuto, come diverse altre formazioni, un paio di partite per mantenere il ritmo gara contro Treviso e Reggio Emilia. La trasferta, per la Sidigas, non è facile: dopo il pessimo inizio Trento è forse una delle due formazioni non andate in Coppa Italia a risultare con più probabilità di lottare per i playoff.

A|X ARMANI EXCHANGE MILANO-FIAT TORINO (Domenica 3 marzo, ore 19:05)

Totalmente differente lo stato d’animo delle due metropoli. Una è prima in campionato, in piena lotta per andare oltre la regular season in Eurolega e comunque vogliosa di riprendere un cammino italiano che le ha negato la Coppa Italia. L’altra, invece, è in piena lotta per salvarsi e sta vivendo ore complicate dal punto di vista societario, dal momento che la trattativa per l’ingresso del gruppo Leonis si sta facendo difficile. All’andata Milano vinse con una certa difficoltà, ma questo ritorno dovrebbe rappresentare un’altra storia.

VL PESARO-GERMANI BASKET BRESCIA (Domenica 3 marzo, ore 20:45)

Novità sul fronte pesarese: la formazione attualmente allenata da Matteo Boniciolli ha un uomo in più nelle rotazioni, ed è Mark Lyons, newyorkese classe ’89 che ha girato diverse società europee, ma che era finito in Libano prima di arrivare in biancorosso. Tutta da verificare la sua tenuta sul campo, in un match nel quale Brescia ha gli indubbi favori del pronostico. La Germani ha bisogno di punti per smuovere una classifica mai stata di grido in questa stagione, la VL deve invece trovare punti importanti in chiave salvezza, soprattutto da Blackmon e McCree, primi due marcatori dell’intero campionato.

ACQUA S.BERNARDO CANTU’-HAPPY CASA BRINDISI (Lunedì 4 marzo, ore 20:30)

Giorni movimentati a Cantù: Gerasimenko ha ceduto il timone a Tutti Insieme Cantù, che però non è riuscita a trovare un presidente e un cda nella sua prima assemblea. Nel frattempo si è evoluto il roster: via Ike Udanoh, destinazione Avellino, dentro Tony Carr (ex Torino) e Tyler Stone, proveniente dall’Enisey Krasnojarsk (Russia), che gioca la VTB League. Dopo la Coppa Italia, Brindisi ha potuto ritrovare Wes Clark, autorizzato dallo staff medico a riprendere gli allenamenti oltre due mesi dopo l’infortunio patito contro Venezia. A Cantù c’è la ricerca dei playoff, a Brindisi quella del consolidamento di una classifica che rispecchi la raggiunta finale di Coppa Italia.

Credit: Ciamillo