Basket, quarti di finale EuroCup 2019: Valencia vince a Vilnius e vola in semifinale, tutto aperto nelle altre tre sfide

Quattro sfide appassionanti quelle andate in scena oggi per la gara 2 dei quarti di finale dell’EuroCup 2018-2019 di basket. Valencia è stata l’unica formazione ad assicurarsi un posto in semifinale aggiudicandosi le prime due partite. Per conoscere il nome delle altre tre squadre che si contenderanno il trofeo sarà invece necessario attendere il verdetto di gara 3, in programma martedì 13 marzo.

Valencia ha avuto ragione anche in trasferta sui lituani del Rytas Vilnius conquistando la vittoria con il punteggio di 56-71 e guadagnando l’accesso alla semifinale. Gli spagnoli hanno cominciato in maniera estremamente aggressiva chiudendo in vantaggio il primo quarto (14-20), ma hanno subito il rientro dei padroni di casa capaci di ribaltare la situazione e di portarsi in vantaggio all’intervallo (39-33). Nella ripresa però la formazione iberica ha aumentato l’intensità trovando l’allungo decisivo sul finire del terzo quarto (48-57) e amministrando con sicurezza nell’ultimo periodo. Mike Tobey (18 punti) e soprattutto l’inossidabile Fernando San Emeterio (11 punti) hanno fatto la differenza in favore degli ospiti, mentre ai padroni di casa non sono bastati Martynas Echodas (11 punti) ed Eimantas Bendzius (10 punti) per rimanere nella competizione.

Servirà invece gara 3 per decretare il vincitore della sfida interamente russa tra Lokomotiv Kuban Krasnodar e Unics Kazan. Dopo la pesantissima sconfitta di martedì, la formazione allenata da Vlada Jovanovic si è riscattata tra le mura amiche imponendosi per 68-56 e rinviando il verdetto a mercoledì prossimo. Dopo un primo parziale all’insegna dell’equilibrio (13-13), i padroni di casa hanno allungato nel secondo quarto (28-20) prima di vedersi rimontare dagli ospiti nella terza frazione di gioco (39-39). Un parziale di 17-2 in avvio di ultimo periodo ha però spostato l’inerzia dell’incontro in maniera definitiva. In una partita dal punteggio decisamente basso, a regalare spettacolo è stato il duello tra Dmitry Kulagin (26 punti), MVP indiscusso della sfida, ed Errick McCollum (19 punti), già protagonista della partita di andata.

Non è bastato il vantaggio del fattore campo all’Unicaja Malaga per superare l’Alba Berlino e raggiungere la semifinale. La formazione tedesca ha infatti replicato alla sconfitta subita in casa dagli spagnoli espugnando il Palacio de Deportes José Maria Martin Carpena con il risultato finale di 81-101. Gli ospiti sono riusciti a rimanere a contatto in un primo quarto favorevole agli iberici (26-23) trovando poi un primo allungo sul finire del primo tempo (43-51). Nel terzo quarto gli iberici sono riusciti a ridurre il distacco (66-72) prima di cedere improvvisamente nell’ultimo periodo. Rokas Giedraitis (23 punti) ha trascinato la compagine tedesca al successo, ben supportato da Luke Sirma (14 punti), Martin Hermannsson (11 punti) e Peyton Siva (11 punti). Giorgi Shermadini (15 punti) è stato invece il migliore tra gli spagnoli.

Restano in vita anche le speranze del Morabanc Ancorra di Michele Vitali, unico italiano ancora in lotta nella competizione, che ha superato in maniera piuttosto netta la formazione francese dell’Asvel Villeurbanne con il punteggio di 98-79 rimettendo in equilibrio la sfida. Dopo un avvio favorevole agli ospiti (19-22), la squadra di casa ha preso in mano le operazioni trovando lo strappo decisivo tra la fine del secondo quarto (47-41) e l’avvio della ripresa (74-55), rendendo di fatto una formalità gli ultimi dieci minuti. Nel contesto di un’ottima prestazione di squadra, a brillare maggiormente tra gli uomini di Ibon Navarro sono stati Rafa Luz (17 punti) e Dylan Ennis (15 punti), mentre Michele Vitali (7 punti con appena 2/8 dal campo) ha vissuto una serata in secondo piano. L’unico a salvarsi tra gli ospiti è stato invece Theo Maledon (16 punti).

QUARTI DI FINALE EUROCUP 2018-2019 (GARA 2)

Rytas Vilnius – Valencia Basket* 56-71

Lokomotiv Kuban Krasnodar – Unics Kazan 68-56

Unicaja Malaga – Alba Berlino 81-101

Morabanc Andorra – LDLC Asvel Villeurbanne 98-79

* = già qualificata alle semifinali

roberto.pozzi@oasport.it