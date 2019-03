LIVE Reggio Emilia-Olimpia Milano, Serie A basket 2019 DIRETTA: il posticipo della 21a giornata in tempo reale

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Grissin Bon Reggio Emilia-Olimpia Milano, match valevole per la 21a giornata della Serie A di basket. Il posticipo di questo turno di campionato sarà il più classico dei testacoda, visto che l’Olimpia è in vetta alla classifica con 34 punti, mentre i padroni di casa sono ultimi con solo dieci punti.

Milano è reduce dalla trasferta di Mosca e potrebbe avere già la testa alla sfida di giovedì sera contro l’Olympiacos e anche per questo Pianigiani potrebbe optare per un po’ di turnover. Reggio Emilia dall’altra parte sogna l’impresa e prova a conquistare due punti che sarebbero importantissimi in ottica salvezza. La Grissin Bon è in un momento drammatico della sua stagione essendo reduce da sei sconfitte consecutive e l’incubo salvezza continua ad incombere.

Assente sicuro in casa Milano James Nunnally e anche Curtis Jerrells e Nemanja Nedovic sono in dubbio per il match di questa sera. Potrebbe dunque trovare molto più spazio Amedeo Della Valle, che è sicuramente il giocatore più atteso di questo posticipo. Un match speciale per la guardia della Nazionale, che è il grande ex della serata, dopo le sue ottime stagioni in maglia Reggio Emilia.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Grissin Bon Reggio Emilia-Olimpia Milano, posticipo del massimo campionato italiano di basket: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Palla a due alle ore 20.30. Buon divertimento a tutti. (Foto Credit Ciamillo)

