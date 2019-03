Basket, 21a giornata Serie A 2019: Milano non brilla ma sbanca Reggio Emilia nel posticipo

Minimo sforzo e massimo risultato per Milano. La formazione allenata da Simone Pianigiani ha sconfitto Reggio Emilia con il punteggio di 67-71 nel posticipo della 21a giornata della Serie A 2018-2019 di basket e si è confermata in testa alla classifica con ampio margine sulle inseguitrici. Mike James (14 punti) e Mindaugas Kuzminskas (14 punti) hanno trascinato al successo la squadra lombarda in una serata non particolarmente brillante, mentre ai padroni di casa non è bastato un positivo Federico Mussini (11 punti) per trovare la vittoria e abbandonare l’ultima posizione in campionato.

Nel primo tempo Reggio Emilia ha retto molto bene l’impatto della capolista, chiudendo in vantaggio il primo quarto (18-17). Due triple consecutive di Kuzminskas in avvio di secondo periodo hanno permesso agli ospiti di completare il sorpasso e di allungare sul +7 (18-25), ma gli uomini di Stefano Pillastrini hanno saputo replicare ritrovando la parità con Mussini (25-25). Prima dell’intervallo Milano è tornata avanti e le squadre sono andate a riposo sul punteggio di 33-34. Nel terzo parziale gli emiliani sono riusciti a passare ancora in vantaggio con Allen (48-47), ma un parziale di 9-0, chiuso dalla tripla di Della Valle, ha segnato lo strappo decisivo (51-58). Nell’ultimo quarto Milano ha amministrato il margine senza difficoltà toccando anche la doppia cifra di vantaggio (60-71) e lasciando rientrare Reggio Emilia soltanto nel finale, a partita ormai già compromessa.

GRISSIN BON REGGIO EMILIA – AX ARMANI EXCHANGE MILANO 67-71 (18-17; 15-17; 18-24; 16-13)

Grissin Bon Reggio Emilia – Mussini 11, Allen 21, Dixon 8, Gaspardo 9, Cervi 9, Ortner 7, Llompart 2, Diouf. All.Pillastrini

AX Armani Exchange Milano – James 14, Micov 5, Fontecchio 6, Tarczewski 10, Kuzminskas 14, Cinciarini 3, Burns 4, Brooks 6, Omic, Della Valle 9. All. Pianigiani

