Beach volley, World Tour 2019 Vizag Open. Europa padrona anche nel “battesimo indiano”

L’Europa fa la voce grossa che sulla sabbia indiana di Visakhapatnam che per la prima volta nella storia ha ospitato il torneo di un World Tour, cinquantesimo paese ad aver organizzato un evento del circuito mondiale. I tedeschi Dollinger/Kulzer in campo maschile e le ceche Bonnerova/Maixnerova hanno conquistato il successo nel torneo 1 Stella che si è chiuso oggi in India e che fa da preludio ad alcuni degli appuntamenti clou di questa prima parte di stagione. Non c’erano azzurri al via.

In campo maschile i tedeschi Dollinger/Kulzer in finale hanno sconfitto con un sofferto 2-1 (21-16, 23-25, 11-7 e ritiro) i sorprendenti rappresentanti di Taipei (alla prima finale della storia) Hsieh/Wang, al terzo torneo del World Tour, vittime di crampi nel finale del tie break. Terzo gradino del podio per i canadesi Grabovskyy/Wheelan che, nella finale per la terza piazza, hanno battuto 2-0 (21-15, 21-17) i giapponesi Murakami/Tsuchiya.

Tra le donne la vittoria è andata alle favorite, le ceche Bonnerova/Maixnerova che nella finale hanno sconfitto in rimonta 2-1 (19-21, 21-18, 15-9) le giapponesi Chiyo/Sakaguchi. Terzo gradino del podio per le austriache Strauss/Strauss che hanno conquistato il loro primo podio spegnendo con un secco 2-0 (21-16, 21-18) il sogno di Pata/Toko, le rappresentanti di Vanuatu.

TORNEO MASCHILE

Semifinali gironi: Pool A: Vakili/Salemi (Iri)-Dhawasker/Anil (Ind) 2-1 (18-21, 21-15, 15-11), Murakami/Tsuchiya (Jpn)-Sramek/Samec (Cze) 2-1 (19-21, 29-27, 15-13). Pool B: Tay/Shen (Sin)-Rama/Aaron (Ind) 1-2 (21-17, 13-21, 12-15), Pokeršnik/Plahutnik (Slo)-Hsieh/Wang (Tpe) 1-2 (14-21, 21-17, 10-15). Pool C: Grabovskyy/Wheelan (Can)-Sdebel/Ilewicz (Pol) 2-0 (21-19, 21-15), Dollinger/Kulzer (Ger)-Rosager/Brinck (Den) 2-1 (17-21, 22-20, 15-13). Pool D: Naresh/Raju (Ind)-Goldschmidt/Williams (Rsa) 0-2 (16-21, 16-21), MacNeil/Hoey (Can)-Shoji/Kurasaka (Jpn) 2-1 (21-13, 13-21, 15-11)

Finali primo posto gironi: Vakili/Salemi (Iri)-Murakami/Tsuchiya (Jpn) 0-2 (20-22, 24-26), Rama/Aaron (Ind)-Hsieh/Wang (Tpe) 0-2 (11-21, 15-21), Grabovskyy/Wheelan (Can)-Dollinger/Kulzer (Ger) 2-1 (12-21, 25-23, 15-7), MacNeil/Hoey (Can)-Goldschmidt/Williams (Rsa) 2-0 (21-15, 21-19)

Finali terzo posto gironi: Dhawasker/Anil (Ind)-Sramek/Samec (Cze) 1-2 (21-15, 22-24, 12-15), Tay/Shen (Sin)-Pokeršnik/Plahutnik (Slo) 0-2 (18-21, 14-21), Sdebel/Ilewicz (Pol)-Rosager/Brinck (Den) 0-2 (18-21, 16-21), Shoji/Kurasaka (Jpn)-Naresh/Raju (Ind) 2-0 (21-18, 21-8)

Ottavi di finale: Goldschmidt/Williams (Rsa)-Sramek/Samec (Cze) 2-0 (21-14, 21-15), Vakili/Salemi (Iri)-Shoji/Kurasaka (Jpn) 0-2 (25-27, 19-21), Dollinger/Kulzer (Ger)-Pokeršnik/Plahutnik (Slo) 2-0 (21-18, 21-17), Rama/Aaron (Ind)-Rosager/Brinck (Den) 0-2 (11-21, 17-21)

Quarti di finale: Hsieh/Wang (Tpe)-Goldschmidt/Williams (Rsa) 2-0 (21-17, 25-23), Shoji/Kurasaka (Jpn)-Grabovskyy/Wheelan (Can) 0-2 (22-24, 21-23), MacNeil/Hoey (Can)-Dollinger/Kulzer (Ger) 0-2 (8-21, 19-21), Rosager/Brinck (Den)-Murakami/Tsuchiya (Jpn) 0-2 (0-21, 0-21)

Semifinali: Hsieh/Wang (Tpe)-Grabovskyy/Wheelan (Can) 2-0 (21-17, 21-17), Dollinger/Kulzer (Ger)-Murakami/Tsuchiya (Jpn) 2-0 (21-17, 21-11)

TORNEO FEMMINILE

Semifinali gironi: Pool A: Chiyo/Sakaguchi (Jpn)-Dias/Steffi (Ind) 2-0 (21-6, 21-5), Sondergard/Okholm (Den)-Ng/Chong (Sin) 2-0 (21-11, 21-17). Pool B: Bonnerova/Maixnerova (Cze)-Niranjana/Subraja (Ind) 2-0 (21-3, 21-8), Starikov/Dave (Isr)-Chorin/Maor (Isr) 2-0 (21-0, 21-0). Pool C: Strauss/Strauss (Aut)-Nourse/Nourse (Usa) 2-0 (21-13, 21-15), Ishitsubo/Shiba (Jpn)-Sittig/Pierangeli (Rsa) 2-0 (21-9, 21-10). Pool D: Yogeshwari/Jenifer (Ind)-Aljoe/Fuchs (Usa) 0-2 (10-21, Pata/Toko (Van)-Filina/Zazhigina (Rus) 2-0 (21-17, 21-13)

Finali primo posto gironi: Chiyo/Sakaguchi (Jpn)-Sondergard/Okholm (Den) 2-0 (21-17, 21-10), Bonnerova/Maixnerova (Cze)-Starikov/Dave (Isr) 2-1 (16-21, 21-15, 15-10), Strauss/Strauss (Aut)-Ishitsubo/Shiba (Jpn) 2-1 (22-20, 21-23, 16-14), Pata/Toko (Van)-Aljoe/Fuchs (Usa) 2-0 (21-16, 21-17)

Finali terzo posto gironi: Dias/Steffi (Ind)-Ng/Chong (Sin) 0-2 (19-21, 16-21), Niranjana/Subraja (Ind)-Chorin/Maor (Isr) 0-2 (9-21, 9-21), Nourse/Nourse (Usa)-Sittig/Pierangeli (Rsa) 2-0 (21-8, 21-10), Filina/Zazhigina (Rus)-Yogeshwari/Jenifer (Ind) 2-0 (21-8, 21-8)

Ottavi di finale: Ishitsubo/Shiba (Jpn)-Filina/Zazhigina (Rus) 2-0 (21-13, 22-20), Sondergard/Okholm (Den)-Chorin/Maor (Isr) 0-2 (13-21, 19-21), Starikov/Dave (Isr)-Nourse/Nourse (Usa) 0-2 (17-21, 18-21), Aljoe/Fuchs (Usa)-Ng/Chong (Sin) 2-0 (21-15, 21-19)

Quarti di finale: Chiyo/Sakaguchi (Jpn)-Ishitsubo/Shiba (Jpn) 2-0 (21-14, 21-16), Chorin/Maor (Isr)-Strauss/Strauss (Aut) 0-2 (10-21, 13-21), Pata/Toko (Van)-Nourse/Nourse (Usa) 2-1 (13-21, 21-12, 15-10), Aljoe/Fuchs (Usa)-Bonnerova/Maixnerova (Cze) 0-2 (11-21, 6-21)

Semifinali: Chiyo/Sakaguchi (Jpn)-Strauss/Strauss (Aut) 2-0 (22-20, 21-18), Pata/Toko (Van)-Bonnerova/Maixnerova (Cze) 0-2 (11-21, 16-21)

Foto Fivb