ATP Indian Wells 2019: programma di oggi (11 marzo). Orari delle partite e come vederle in tv e streaming. Gli italiani in campo

Si apre la giornata dedicata ai terzi turni della parte alta del tabellone maschile e di quello femminile a Indian Wells: ricompare, dunque, l’immagine e la fattezza umana di Novak Djokovic, come pure quella di Alexander Zverev.

Il programma offre, per quanto riguarda gli uomini, un’interessante chiusura con il match tra Djokovic e il tedesco Philipp Kohlschreiber, che da sempre propone un bel tennis vario e che ha eliminato Nick Kyrgios. L’apertura è affidata al canadese Milos Raonic e al sorprendente qualificato americano Marcos Giron, mentre da segnalare c’è anche il match tra tedeschi che oppone Alexander Zverev a Jan-Lennard Struff. Sullo Stadium 2 continua la corsa di Felix Auger-Aliassime: il giovane e promettente canadese, dopo aver eliminato in un’attesissima sfida il greco Stefanos Tsitsipas, è atteso dal giapponese Yoshito Nishioka, quasi un test a cielo aperto. Forse meno appariscente, ma non meno passibile di lotta, l’incontro tra il francese Gilles Simon e l’austriaco Dominic Thiem che si disputa sullo Stadium 3. Molti i match interessanti anche nel WTA Premier Mandatory femminile.

I match di terzo turno del torneo combined di Indian Wells si giocheranno a partire dalle ore 19 italiane. La diretta tv sarà assicurata per gli uomini da Sky Sport con due canali, per le donne da SuperTennis. La diretta streaming sarà effettuata da Sky Go e dal sito web di SuperTennis.

STADIUM 1 (dalle 19)

ATP – Marcos Giron (USA) vs Milos Raonic (CAN) (13)

ATP – Alexander Zverev (GER) (3) vs Jan-Lennard Struff (GER)

WTA – Venus Williams (USA) vs Christina McHale (USA) (Q)

WTA – Naomi Osaka (JPN) (1) vs Danielle Collins (USA) (25) – non prima delle 2 di notte

ATP – Novak Djokovic (SRB) (1) vs Philipp Kohlschreiber (GER) – non prima delle 4 di notte

STADIUM 2 (dalle 19)

WTA – Natalia Vikhlyantseva (RUS) (Q) vs Angelique Kerber (GER) (8)

WTA – Aryna Sabalenka (BLR) (9) vs Lesia Tsurenko (UKR) (24)

ATP – Gael Monfils (FRA) (18) vs Albert Ramos-Vinolas (ESP)

ATP – Felix Auger-Aliassime (CAN) (WC) vs Yoshito Nishioka (JPN)

STADIUM 3 (dalle 19)

WTA – Anastasija Sevastova (LAT) (11) vs Anett Kontaveit (EST) (21)

WTA – Ysaline Bonaventure (BEL) (Q) vs Karolina Pliskova (CZE) (5)

WTA – Mona barthel (GER) vs Julia Goerges (GER) (15)

ATP – Gilles Simon (FRA) (27) vs Dominic Thiem (AUT) (7)

STADIUM 4 (dalle 19)

doppio

ATP – Ivo Karlovic (CRO) vs Prajnesh Gunneswaran (IND) (Q)

ATP – Laslo Djere (SRB) (30/WC) vs Miomir Kecmanovic (SRB) (LL)

WTA – Belinda Bencic (SUI) (23) vs Exaterina Alexandrova (RUS)

Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock