Sport in tv oggi (domenica 3 marzo): orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming

Una domenica 3 marzo ricca di eventi quella che ci apprestiamo a vivere. Tantissimi specialità da seguire: in primo piano gli sport invernali con la conclusione dei Mondiali 2019 di sci di fondo a Seefeld (Austria) e la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. In primo piano anche i Mondiali 2019 di speed skating e di bob, senza dimenticare le Universiadi Invernali che oggi assegneranno le prime medaglie a Krasnoyarsk. E poi gli sport di squadra con tanto calcio, basket e volley. In Serie A il big match dello stadio San Paolo tra Napoli e Juventus catalizzerà l’attenzione di tutti.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari di oggi domenica 3 marzo per quanto riguarda gli sport con il relativo palinsesto e la copertura tv e streaming:

01.30 FREESTYLE – Coppa del Mondo a Shimao Lotus Mountain (Cina) – Gara femminile

02.00 BOB – Mondiali a Whistler (Canada) – 1a e 2a manche bob a due maschile (diretta streaming www.ibsf.org)

03.00 SQUASH – Mondiale (diretta streaming su Eurosport Player)

03.50 SCI DI FONDO – Universiadi a Krasnoyarsk (Russia) – 5 km tecnica classica femminile (diretta streaming su Eurosport Player)

03.55 FREESTYLE – Coppa del Mondo a Shimao Lotus Mountain (Cina) – Gara maschile

04.00 TENNIS – Finale ATP Acapulco – Kyrgios vs Zverev (diretta tv su SuperTennis)

04.20 SCI ALPINO – Universiadi a Krasnoyarsk (Russia) – SuperG femminile (diretta streaming su Eurosport Player)

05.20 SCI DI FONDO – Universiadi a Krasnoyarsk (Russia) – 10km tecnica classica maschile (diretta streaming su Eurosport Player)

06.30 FREESTYLE – Coppa del Mondo a Shimao Lotus Mountain (Cina) – Gara a squadre

06.50 SCI ALPINO – Universiadi a Krasnoyarsk (Russia) – SuperG maschile (diretta streaming su Eurosport Player)

07.30 SNOWBOARD – Universiadi a Krasnoyarsk (Russia) – Gara maschile e gara femminile

11.00 ATLETICA – Europei Indoor Glasgow – Salto triplo (femminile) – Finale (diretta tv su Eurosport e su RaiSport)

11.06 ATLETICA – Europei Indoor Glasgow – Eptathlon – 60 metri ostacoli (diretta tv su Eurosport e su RaiSport)

12.00 CALCIO – Liga – Eibar vs Celta Vigo (diretta streaming su DAZN)

12.00 BASKET – Serie A – Banco di Sardegna Sassari – Vanoli Basket Cremona (diretta streaming su Eurosport Player)

12.05 ATLETICA – Europei Indoor Glasgow – 60 metri ostacoli (maschile) – Semifinali (diretta tv su Eurosport e su RaiSport)

12.15 ATLETICA – Europei Indoor Glasgow – Salto con l’asta (diretta tv su Eurosport e su RaiSport)

12.25 ATLETICA – Europei Indoor Glasgow – 60 metri ostacoli (femminile) – Semifinali (diretta tv su Eurosport e su RaiSport)

12.30 CALCIO – Serie A – Torino vs Chievo (diretta streaming su DAZN)

12.35 ATLETICA – Europei Indoor Glasgow – Salto in lungo (maschile) – Finale (diretta tv su Eurosport e su RaiSport)

13.00 SCI DI FONDO – Mondiali a Seefeld (Austria) – 50 km TC maschile (diretta tv su Eurosport e su RaiSport)

13.00 CALCIO – Premier League – Watford – Leicester (diretta tv su Sky Sport)

13.20 ATLETICA – Europei Indoor Glasgow – Getto del peso (femminile) – Finale (diretta tv su Eurosport e su RaiSport)

13.45 LOTTA – UK Open – Quarti di finale (diretta streaming su DAZN)

14.30-18.00 CICLISMO SU PISTA – Mondiali (diretta streaming su Eurosport Player)

14.30 CALCIO – Serie B – Messina vs Bari (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO – Premier League – Fulham vs Chelsea (diretta tv su Sky Sport)

15.00 CALCIO – Serie B – Pescara vs Spezia (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO – Serie A – Genoa vs Frosinone (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO – Serie A – Udinese vs Bologna (diretta tv su Sky Sport)

15.00 CALCIO – Serie A – SPAL vs Sampdoria (diretta tv su Sky Sport)

15.00 CALCIO – Serie B – Perugia vs Salernitana (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO – Ligue1 – Guingamp vs Nantes (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO – Ligue1 – Nizza vs Salisburgo (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO – Ligue1 – Lille vs Digione (diretta streaming su DAZN)

15.15 CICLISMO – Kuurne-Bruxelles-Kuurne (diretta tv su Eurosport)

16.00 RUGBY – PRO14 – Dragons – Ulster Rugby (diretta streaming su DAZN)

16.00 MOTOCROSS – Mondiale 2019, GP Argentina – Gara-1 Mx2 (diretta streaming su Eurosport Player)

16.15 CALCIO – Liga – Real Betis vs Getafe (diretta streaming su DAZN)

16.30 BASKET – Serie A – Openjobmetis Varese – Grissin Bon Reggio Emilia (diretta streaming su Eurosport Player)

17.00 CALCIO – Ligue1 – Lione vs Tolosa (diretta streaming su DAZN)

17.00 VOLLEY FEMMINILE – IMOCO VOLLEY CONEGLIANO vs SAVINO DEL BENE SCANDICCI (diretta in streaming su Lega Volley Femminile TV)

17.00 VOLLEY FEMMINILE – ÈPIÙ POMÌ CASALMAGGIORE vs SAUGELLA TEAM MONZA (dirette in streaming su Lega Volley Femminile TV)

17.00 VOLLEY FEMMINILE – UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO vs BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA (diretta tv su RaiSport)

17.00 VOLLEY FEMMINILE – ZANETTI BERGAMO vs REALE MUTUA FENERA CHIERI (diretta in streaming su Lega Volley Femminile TV)

17.00 MOTOCROSS – Mondiale 2019, GP Argentina – Gara-1 MxGP (diretta streaming su Eurosport Player)

17.15 CALCIO – Premier League – Everton vs Liverpool (diretta tv su Sky Sport)

18.00 CALCIO – Serie A – Atalanta vs Fiorentina (diretta tv su Sky Sport)

18.00 CALCIO – Bundesliga – Wolfsburg vs Werder Brema (diretta tv su Sky Sport)

18.00 BASKET – Serie A – Oriora Pistoia – Alma Trieste (diretta streaming su Eurosport Player)

18.00 VOLLEY – SuperLega – Consar Ravenna vs Sir Safety Conad Perugia (diretta streaming su Lega Volley Channel)

18.00 VOLLEY – SuperLega – Top Volley Latina vs Cucine Civitanova (diretta streaming su Lega Volley Channel)

18.00 VOLLEY – SuperLega – Revivre Axopower Milano vs Itas Trentino (diretta streaming su Lega Volley Channel)

18.00 VOLLEY – SuperLega – Kioene Padova vs Calzedonia Verona (diretta tv su RaiSport)

18.00 VOLLEY – SuperLega – Azimut Leo Shoes Modena vs Vero Volley Monza (diretta streaming su Lega Volley Channel)

18.00 VOLLEY – SuperLega – Tonno Callipo Calabri Vibo Valentia vs Globo Banca Popolare del Frusinate Sora (diretta streaming su Lega Volley Channel)

18.22 BASKET – Serie A – Dolomiti Energia Trentino – Sidigas Avellino (diretta streaming su Eurosport Player)

18.30 HOCKEY SU GHIACCIO – HHL – Washington Capitals vs New York Rangers (diretta streaming su DAZN)

18.30 TENNIS – ATP San Paolo – Garin vs Pella (diretta tv su SuperTennis)

18.30 CALCIO – Liga – Real Sociedad vs Atletico Madrid (diretta streaming su DAZN)

18.57 BASKET – Serie A – AX Armani Exchange Milano – Fiat Torino (diretta streaming su Eurosport Player)

19.00 TENNIS – WTA Indian Wells – Golubic vs Brady

19.00 MOTOCROSS – Mondiale 2019, GP Argentina – Gara-2 Mx2 (diretta streaming su Eurosport Player)

20.00 LOTTA – UK Open – Fase Finale (diretta streaming su DAZN)

20.00 MOTOCROSS – Mondiale 2019, GP Argentina – Gara-2 MxGP (diretta streaming su Eurosport Player)

20.00 BOB – Mondiali a Whistler (Canada) – 3a e 4a manche bob a due maschile (diretta streaming www.ibsf.org)

20.00 SPEED SKATING – Mondiali a Calgary (Canada) – Seconda ed ultima giornata di gare (diretta streaming su raisport.rai.it e su Raiplay dalle 19.55 alle 23.55, poi differita tv dall’1.00 alle 4.00)

20.30 CALCIO – Serie A – Napoli vs Juventus (diretta tv su Sky Sport)

20.30 BASKET – Serie A – VL Pesaro – Germani Basket Brescia (diretta streaming su Eurosport Player)

20.45 CALCIO – Liga – Valencia vs Athletic Bilbao (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO – Serie B – Hellas Verona vs Venezia (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO – Ligue1 – Marsiglia vs St Etienne (diretta streaming su DAZN)

22.00 HOCKEY SU GHIACCIO – HHL – Colorado Avalanche vs Anaheim Ducks (diretta streaming su DAZN)

22.00 RUGBY SEVEN – HSBC World Rugby Sevens Series – Finali (diretta streaming su DAZN)

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: cristiano barni shutterstock