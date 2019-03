Squash, Mondiali 2019: Mohamed ElShorbagy e Raneem El Welily abdicano in semifinale, solo Egitto nelle due finali

Archiviate anche le semifinali, restano soltanto due partite al termine dei Mondiali 2019 di Squash, in scena in questi giorni a Chicago, negli Stati Uniti d’America. Nella notte italiana si giocheranno infatti le finali del tabellone maschile e femminile che incoroneranno il nuovo campione e la nuova campionessa iridata. Come ampiamente pronosticabile, entrambe le sfide metteranno di fronte due giocatori dell’Egitto, da anni potenza egemone della disciplina.

Tra gli uomini Tarek Momen (testa di serie n.4) ha avuto la meglio sul vincitore dell’ultima edizione Mohamed ElShorbagy al termine di un incontro intenso e appassionante, concluso con il punteggio di 3-2. L’egiziano arrivava da nove sconfitte consecutive contro il connazionale ed è stato costretto a ribaltare uno svantaggio iniziale di 1-2 per agguantare la prima finale iridata della carriera. Esordio nell’atto conclusivo di una rassegna mondiale anche per Ali Farag (n.2), che ha sconfitto il tedesco Simon Rösner con il risultato di 3-0 in una partita a senso unico.

Grandissima battaglia nelle due semifinali femminili. Nour El Tayeb (n.3 del tabellone) ha fermato la campionessa in carica Raneem El Welily ad un passo dalla finale, sconfiggendola con il risultato di 3-2. Nella sfida di domani l’atleta egiziana se la vedrà con la connazionale Nour El Sherbini (n.2), che ha superato la combattiva francese Camille Serme (n.5) con il punteggio di 3-2 e che domani proverà a diventare la quinta donna nella storia a conquistare tre titoli iridati, dopo le vittorie nel 2016 e nel 2017.

TABELLONE MASCHILE

Semifinali

[4] Tarek Momen (EGY) bt [1] Mohamed ElShorbagy (EGY) 3-2: 8-11, 11-6, 8-11, 11-4, 11-8 (97m)

[2] Ali Farag (EGY) bt [3] Simon Rösner (GER) 3-0: 11-2, 11-9, 11-4 (46m)

Finale

[4] Tarek Momen (EGY) v [2] Ali Farag (EGY)

TABELLONE FEMMINILE

Semifinali

[3] Nour El Tayeb (EGY) bt [1] Raneem El Welily (EGY) 3-2: 6-11, 11-6, 11-8, 7-11, 12-10 (64m)

[2] Nour El Sherbini (EGY) bt [5] Camille Serme (FRA) 3-2: 11-8, 11-6, 6-11, 5-11, 11-6 (59m)

Finale

[3] Nour El Tayeb (EGY) v [2] Nour El Sherbini (EGY)

