Atletica, Coppa Europa di lanci 2019: l’Italia si affida a Fraresso, Fabbri e Visca per brillare a Samorin

Nel weekend andrà in scena la Coppa Europa di lanci, a Samorin (Slovacchia) spazio alla 19^ edizione di questa competizione che a tutti gli effetti chiude la stagione invernale dell’atletica leggera. L’Italia si presenta all’appuntamento con 16 atleti (8 uomini e 8 donne), schiereremo tre formazioni (manca quella under 23 femminile a causa di un infortunio della pesista Martina Carnevale) e l’obiettivo è quello di ottenere un buon risultato come successo negli ultimi anni (vittoria tra i seniores maschili nel 2017 e tra gli under 23 uomini nel 2018).

L’Italia si affiderà in particolar modo a Mauro Fraresso che poche settimane fa è diventato il suo secondo azzurro di sempre nel tiro del giavellotto (81.79 metri) e a Leonardo Fabbri che in stagione si è spinto fino a 20.69 metri col peso ma che è reduce dai deludenti Europei indoor. Il 26enne trevigiano e il 21enne fiorentino cercheranno di sorprendere in due gare dal contenuto tecnico importante: nel giavellotto risponde presente lo slovacco Patrik Zenuch (84.83), nel peso vedremo all’opera il portoghese Francisco Belo e il lussemburghese Bob Bertemes (quarto e quinto nella recente rassegna continentale). A completare la nostra formazione tra i seniores ci saranno Giovanni Faloci nel disco (60.96 stagionale) pronto a fronteggiare l’olimpionico Christof Harting e l’estone Martin Kupper, oltre al martellista Marco Lingua che a 40 anni e con una finale mondiale alle spalle fronteggerà a viso aperto il bielorusso Pavel Bareisha e il moldavo Serghei Marghiev.

Maglia azzurra numero 51 per Chiara Rosa che nel peso assisterà da vicino al bel confronto tra l’ungherese Anita Marton e la bielorussa Aliona Dubitskaya. Esordio in Nazionale assoluta per Carolina Visca, 18enne romana pronta a brillare con il suo giavellotto insieme a Sara Jemai nella gara di Christin Husson e Tatsiana Khaladovich. Sara Fantini cercherà di mettersi in luce nel martello dove domineranno la francese Alexandra Tavernier e la polacca Joanna Fiodorow mentre la discobola Giada Andreutti, reduce da un inverno che l’ha vista protagonista nel bob, proverà a ottenere un buon risultato alle spalle delle grandi favorite Nadine Muller, Shanice Craft e Melina Robert-Michon.

Foto: FIDAL/Colombo