Vuelta Andalucia 2019: tutti gli italiani presenti. Matteo Trentin pronto ad essere protagonista

Sono ventidue gli italiani attesi al via della 65ma edizione della Vuelta a Andalucia, che scatterà domani con una prima tappa subito impegnativa. Il successo di un italiano nell’albo d’oro manca dal 1995, quando Stefano Della Santa si impose per il secondo anno consecutivo, e difficilmente arriverà quest’anno, visto che manca un big per la generale.

Chi potrà ambire invece ad un successo di tappa è sicuramente Matteo Trentin, che ha dimostrato di essere già in buona forma, sia alla Valenciana, con la vittoria nella seconda frazione, che a Murcia. Il campione europeo è pronto ad essere protagonista anche in questa corsa, visto che il percorso di diverse tappe si adatta alle sue caratteristiche. Nella Mitchelton-Scott attesa poi per il giovane Edoardo Affini, campione europeo Under23 a cronometro, che nella prova contro il tempo di venerdì potrà ambire ad un piazzamento importante.

Per quanto riguarda le squadre Professional italiane, la Nippo Vini Fantini Faizanè proverà a lasciare il segno nelle tappe più impegnative con Moreno Moser, Marco Canola e Nicola Bagioli, reduce dal secondo posto al Laigueglia. Diverse carte anche per l’Androni Giocattoli – Sidermec con Fausto Masnada e Mattia Cattaneo per le salite e Manuel Belletti e Francesco Gavazzi per le volate, in cui ci proveranno anche Vincenzo Albanese (Bardiani – CSF) e Andrea Pasqualon (Wanty – Groupe Gobert). In gara troveremo poi gli esperti Dario Cataldo (Astana) e Valerio Agnoli (Bahrain Merida), che lavoreranno in supporto ai rispettivi capitani. Di seguito l’elenco completo con tutti gli italiani al via della Vuelta Andalucia 2019.

Viel Mattia Androni Giocattoli – Sidermec Masnada Fausto Androni Giocattoli – Sidermec Cattaneo Mattia Androni Giocattoli – Sidermec Belletti Manuel Androni Giocattoli – Sidermec Frapporti Marco Androni Giocattoli – Sidermec Gavazzi Francesco Androni Giocattoli – Sidermec Montaguti Matteo Androni Giocattoli – Sidermec Cataldo Dario Astana Pro Team Agnoli Valerio Bahrain Merida Covili Luca Bardiani – CSF Albanese Vincenzo Bardiani – CSF Carboni Giovanni Bardiani – CSF Pessot Alessandro Bardiani – CSF Rota Lorenzo Bardiani – CSF Orsini Umberto Bardiani – CSF Tonelli Alessandro Bardiani – CSF Affini Edoardo Mitchelton-Scott Trentin Matteo Mitchelton-Scott Bagioli Nicola Nippo Vini Fantini Faizanè Moser Moreno Nippo Vini Fantini Faizanè Canola Marco Nippo Vini Fantini Faizanè Pasqualon Andrea Wanty – Groupe Gobert

Foto: Valerio Origo