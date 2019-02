Vuelta Andalucia 2019, Matteo Trentin vince la seconda tappa: “L’ultimo chilometro più lungo di sempre”

Matteo Trentin è stato semplicemente perfetto e ha vinto la seconda tappa della Vuelta Andalucia 2019, il Campione d’Europa ha letto alla perfezione la volata conclusiva e ha giganteggiato in maniera autorevole mettendo in crisi l’intera concorrenza. L’uomo della Mitchelton-SCOTT ha timbrato il secondo sigillo stagionale e si conferma un uomo ideale per risolvere gli sprint di un certo tipo, in terra spagnola non c’è stata storia e ha tagliato il traguardo con le braccia alzate al cielo.

Queste le dichiarazioni che Matteo Trentin ha rilasciato al termine della frazione: “È stato l’ultimo chilometro più lungo della mia vita, tutti volevano stare davanti. Sembrava una tappa molto facile fino al traguardo, Cortina ha cercato di anticiparci partendo fortissimo ma la mia volata è stata perfetta e sono molto contenta. Ora devo sopravvivere nelle prossime tappe e magari tornerò a essere protagonista nell’ultima frazione“.

Foto: Isacco / Shutterstock.com