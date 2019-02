Vuelta a Andalucia 2019: Matteo Trentin trionfa in volata nella seconda tappa

È l’Italia a gioire nella seconda tappa della 65^ Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol: nella frazione partita da Siviglia e giunta dopo 216,5 chilometri in quel di Torredonjimeno ad imporsi è in una volata confusa, su un piccolo dente conclusivo, il campione d’Europa Matteo Trentin (Mitchelton-SCOTT), al secondo centro stagionale.

Solita fuga iniziale: all’attacco Kevin Van Melsen (Wanty-Groupe Gobert) e Umberto Orsini (Bardiani-CSF), Aleksandr Kulikovskiy (Gazprom Rusvelo), Mattia Viel (Androni-Sidermec), Juan Antonio Lopez-Cozar (Euskadi Murias) e Dzmitry Zhyunou (Fundacion Euskadi). Il gruppo però non lascia fare e va a chiudere il tutto a circa 30 chilometri dall’arrivo.

Lunga attesa verso la volata finale, con le varie squadre che si sono susseguite a condurre l’andatura nel plotone. Ultimo chilometro in leggera pendenza: ci prova la Nippo Vini Fantini Faizanè in coppia con Lobato e Canola, Matteo Trentin è bravissimo ad attendere fino agli ultimi 100 metri e riesce a spuntarla davanti a Danny Van Poppel (Jumbo-Visma) e Ivan Garcia (Bahrain-Merida). Piazzamenti anche per gli altri italiani: quinto Manuel Belletti, sesto Andrea Pasqualon, nono Vincenzo Albanese.

gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo