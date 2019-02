UAE Tour 2019: Gianni Moscon al debutto stagionale. Ruolo da capitano per testarsi in vista della Tirreno-Adriatico

Tra le tante stelle presenti alla prima edizione dell’UAE Tour ci sarà anche Gianni Moscon, che farà il suo esordio stagionale in questa corsa. Il 24enne trentino sarà co-capitano del Team Sky insieme al polacco Michal Kwiatkowski, un’occasione importante per essere subito protagonista e mettersi alla prova in vista delle prime grandi corse del calendario italiano, in cui sarà chiamato a centrare il successo.

L’UAE Tour si aprirà con una cronometro a squadre che potrà agevolare subito Moscon in chiave classifica generale, vista la forza del Team Sky in questo tipo di prove. Tutto dipenderà però dalla sua tenuta sui due arrivi in salita di Jebel Hafeet e Jebel Jais, che comunque non presentano pendenze proibitive e quindi, se avrà la condizione, potrà tenere il passo dei migliori. Sulla carta la tappa più adatta alle sue caratteristiche è invece la quarta, con lo strappo finale di Hatta Dam, in cui potrà far valere la sua esplosività per prendersi la vittoria.

Questa corsa sarà fondamentale anche per ritrovare il giusto ritmo gara, visto che sette giorni dopo la conclusione ci sarà la Strade Bianche, seguita dalla Tirreno-Adriatico, grande obiettivo di Moscon. Nella corsa dei due mari il trentino troverà infatti un percorso in cui potrà fare davvero la differenza e, come ha dichiarato lui stesso ad inizio stagione, conquistare la classifica generale.

Foto: Valerio Origo