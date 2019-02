Vuelta Andalucia 2019: i favoriti. Simon Yates sfida Ion Izagirre, attenzione a Kruijswijk

Mercoledì 20 febbraio scatterà la 65ma Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista del Sol 2019, corsa a tappe in terra spagnola che vivrà subito una prima frazione insidiosa, con il primo traguardo posto in cima all’Alcalá de los Gazules. Come di consueto il percorso si presenta decisamente vallonato. Una corsa a tappe ardua a livello di salite, praticamente ogni giorno si paleserà un’insidia a livello altimetrico. La maglia di leader dunque se la giocheranno sopratutto i passisti/scalatori, scopriamo quali saranno i favoriti per il successo finale.

Le pendenze e le altitudini della Vuelta Andalucia sono ideali per i corridori britannici. Simon Yates sarà il capitano della Mitchelton-SCOTT: avrà a disposizione compagni di squadra eccezionali (Esteban Chaves, Jack Haig, Mikel Nieve, il fratello/gemello Adam Yates e con gli italiani Matteo Trentin ed Edoardo Affini). A sfidarlo lo spagnolo Ion Izagirre: il corridore dell’Astana è reduce dalla splendida vittoria alla Volta a la Comunitat Valenciana.

Attenzione al danese Jakob Fuglsang, compagno di Ion Izagirre che anno scorso proprio alla Vuelta Andalucia andò a cogliere il primo podio di stagione. Steven Kruijswijk invece sarà al suo esordio stagionale e andrà tenuto d’occhio in questa corsa a tappe di 5 giorni. Alla competizione iberica prenderanno parte anche alcune compagini italiane: Nippo-Vini Fantini, Bardiani-CSF e Androni giocattoli – Sidermec, con quest’ultima che si affiderà in particolar modo al veterano Matteo Montaguti.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo